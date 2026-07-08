Großer Cyberangriff in den USA: Daten von fast 7 Millionen Führerscheinen gestohlen

Ein Cyberangriff auf die Systeme von AssuranceAmerica, einem der großen Versicherungsanbieter in den USA, hat zur Offenlegung der persönlichen Daten von 6,99 Millionen Menschen geführt, darunter Führerscheinnummern. Dies wurde als der größte Datenverstoß im Zusammenhang mit Führerscheindokumenten in den USA in diesem Jahr verzeichnet. Der Vorfall zeigt, dass die Sicherheit personenbezogener Daten nicht nur für Technologieunternehmen, sondern auch für traditionelle Finanz- und Versicherungssysteme ein kritisches Thema ist. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

AssuranceAmerica wurde 1998 gegründet und bietet Auto- und Mietversicherungsdienste in über zehn US-Bundesstaaten an. Im Laufe seiner Tätigkeit sammelt das Unternehmen staatlich ausgestellte Ausweise, persönliche Kontaktdaten und detaillierte Fahrzeugdaten von Kunden und potenziellen Versicherungsnehmern. Laut TechCrunch birgt das Bekanntwerden solcher Daten durch Cyberkriminelle ernsthafte Risiken, einschließlich Betrug und Identitätsdiebstahl (Impersonation).

Wie kam es zu dem Hackerangriff?

In einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens heißt es, dass Hacker am 17. März in das System eingedrungen sind. Interne Untersuchungen wurden jedoch erst am 15. Juni abgeschlossen. Die Untersuchung ergab, dass die Hacker neben den Namen, Kontaktdaten und Führerscheinnummern der Kunden auch Details zu Versicherungspolicen, Kontonummern und Versicherungsansprüchen erlangt haben.

Laut Vertretern von AssuranceAmerica zielten die Hacker auf einen der Mitarbeiter des Unternehmens ab. Infolge des Angriffs wurden die Anmeldedaten (Credentials) des Mitarbeiters gestohlen und Sicherheitsmaßnahmen umgangen. Experten gehen davon aus, dass solche Vorfälle in der Regel durch passwortstehlende Malware oder gefälschte Software durchgeführt werden. Die kompromittierten Konten wurden inzwischen gesperrt.

Allgemeine Lage im Bereich Cybersicherheit

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft von Indiana liegt die Gesamtzahl der Opfer bei fast 7 Millionen, und ab dem 10. Juli wurden offizielle Benachrichtigungsschreiben an sie versandt. Die Unternehmensführung, insbesondere CEO Joe Skruck, hat bisher nicht auf Fragen geantwortet, ob Kontakt zu den Hackern aufgenommen wurde oder ob ein Lösegeld (Ransom) gezahlt wurde.

Dieser Vorfall ereignete sich zu einer Zeit, in der Cyberangriffe auf Führerscheine und Identitätsnachweise in den USA zunehmen. So wurde beispielsweise im Juni ein ähnlicher Vorfall im Bundesstaat Texas beobachtet, bei dem über 3 Millionen Führerschein- und Passdaten gestohlen wurden. Solche Fälle verdeutlichen die Notwendigkeit, digitale Sicherheitsprotokolle weltweit zu überdenken.

In Anbetracht der Tatsache, dass auch in Usbekistan staatliche Dienstleistungen und Versicherungssysteme zunehmend digitalisiert werden, sollte dieser Vorfall in den USA eine wichtige Lektion für lokale Unternehmen sein. Bei der Speicherung personenbezogener Daten ist es entscheidend, sich nicht nur auf technische Maßnahmen zu verlassen, sondern auch das Wissen der Mitarbeiter über Cyber-Hygiene zu verbessern.