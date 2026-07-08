Deschamps ist wegen des argentinischen Schiedsrichters im Spiel gegen Marokko nicht besorgt

Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Didier Deschamps, hat auf die Ansetzung eines argentinischen Schiedsrichters für das WM-Viertelfinale 2026 gegen Marokko reagiert.

Das Spiel Frankreich gegen Marokko findet am Donnerstag, den 9. Juli, statt. Die Partie wird vom argentinischen Schiedsrichter Facundo Tello geleitet.

Schiedsrichteransetzung wirft Fragen auf

Die Ansetzung eines argentinischen Unparteiischen für das Viertelfinale hat für einige Diskussionen gesorgt.

Insbesondere nach dem Achtelfinalspiel zwischen Argentinien und Ägypten hatten sich die Debatten um die Schiedsrichterleistung intensiviert.

Deschamps: „Das beunruhigt mich nicht“

Der französische Cheftrainer erklärte offen, dass er sich wegen dieser Ansetzung keine Sorgen mache.

„Nein, es gibt keine Fragen. Sie mögen Fragen haben, aber mich beunruhigt das nicht“, sagte Deschamps.

Er verwies auch auf die Arbeit von Letexier

Deschamps erwähnte auch François Letexier und sein Team, die das Spiel Argentinien gegen Ägypten geleitet hatten.

„Ich hoffe, der Schiedsrichter macht seine Arbeit so gut wie Letexier und sein Team im letzten Spiel“, betonte er.

„Unser Gegner ist Marokko, nicht der Schiedsrichter“

Der französische Coach erklärte, dass sich die Mannschaft auf Marokko konzentrieren müsse und nicht auf den Schiedsrichter.

„Unser Gegner ist Marokko, nicht der Schiedsrichter. Im Gegenteil, er ist da, um die Spielregeln so genau wie möglich anzuwenden“, so Deschamps.

Das Viertelfinalduell zwischen Frankreich und Marokko wird ein großer Test für den Einzug ins Halbfinale. Deschamps betont, dass in diesem Spiel alles durch den Fußball auf dem Platz entschieden werden sollte.