Neymar kehrte nach der WM 2026 nicht zu Santos zurück: Der Verein wartet auf ihn

Santos-Stürmer Neymar hat sich nach dem erfolglosen Abschneiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 einige Tage Urlaub von seinem Verein genommen.

Laut Informationen von Globo hält sich der 34-jährige Stürmer derzeit noch mit seiner Familie in den USA auf. Wann er zu Santos zurückkehrt, ist noch nicht genau festgelegt.

Neymar könnte mindestens 10 Tage pausieren

Dem Bericht zufolge wird erwartet, dass Neymar nach der Weltmeisterschaft eine Pause von mindestens zehn Tagen einlegt.

Der Spieler ist noch nicht nach Brasilien zurückgekehrt. Er bleibt mit seiner Familie in den USA, um den Druck und die Enttäuschung nach dem Ausscheiden aus dem Turnier zu verarbeiten.

Santos möchte Gespräche führen

Laut Globo plant die Führung von Santos ein Treffen mit Neymar und seinen Vertretern.

Ein genaues Datum für diese Gespräche steht jedoch noch nicht fest. Der Verein wartet darauf, dass sich der Spieler nach der WM-Niederlage mental erholt.

War dies Neymars letzte Weltmeisterschaft?

Das frühe Ausscheiden Brasiliens bei der WM 2026 hat die Fragen um Neymars Zukunft erneut befeuert.

Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass dieses Turnier sein letzter Auftritt bei einer Weltmeisterschaft sein könnte.

Es heißt, dass der Vater des Spielers seinen Sohn über soziale Medien dazu aufgerufen hat, seine Karriere nicht zu beenden.

Brasilien scheiterte im Achtelfinale

Die brasilianische Nationalmannschaft verabschiedete sich nach einer Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der WM 2026 aus dem Turnier.

Neymar kam während der Weltmeisterschaft in zwei Spielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

Die große Frage ist nun, in welcher Verfassung Neymar zu Santos zurückkehrt und wie seine weitere Karriere verlaufen wird.