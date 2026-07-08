Der portugiesische Trainer Ruben Amorim nahm an seiner ersten Pressekonferenz als Cheftrainer des italienischen Klubs Milan teil. Während der Veranstaltung sprach er offen über seine erfolglose Amtszeit bei Manchester United und gab die Fehler zu, die er während seiner 14-monatigen Tätigkeit in England gemacht hatte. Er betonte, dass diese Erfahrung eine wichtige Lektion für seine Trainerkarriere gewesen sei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Amorim übernahm im November 2024 die Leitung von Manchester United, doch sein Abenteuer im Old Trafford verlief nicht wie erwartet. Der Trainer, der im Januar 2026 entlassen wurde, gab zu, dass er seine Vision nicht vollständig in die Mannschaft einbringen konnte. Laut Goal.com erklärte der Trainer, dass es schwierig sei, seine Fehler konkret aufzuzählen, da dies eine Erklärung des gesamten damaligen Kontextes erfordern würde.

Statistische Kennzahlen und Kritik

Unter Ruben Amorim verzeichnete Manchester United eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der englischen Premier League. Unter seiner Führung bestritt das Team 63 Spiele in allen Wettbewerben und gewann nur 25 davon. 15 Unentschieden und 23 Niederlagen strapazierten die Geduld der Vereinsführung.

Insbesondere die Bilanz in der Premier League sah düster aus: 15 Siege in 47 Spielen und ein Durchschnitt von 1,23 Punkten pro Spiel. Dieses Ergebnis blieb das niedrigste aller Manchester United-Trainer in der Premier-League-Ära. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung lag das Team auf dem sechsten Tabellenplatz.

Amorim wurde von Experten und Fans für seinen taktischen Ansatz und sein Versäumnis, Jugendspieler aus der Akademie in die erste Mannschaft zu integrieren, scharf kritisiert. Dennoch äußerte er, dass er stolz auf seine Zeit in Manchester sei und bedauere, sich nicht gebührend von den Fans verabschiedet zu haben.

Neue Ziele mit Milan

Nun, da er Milan trainiert, ist Amorim überzeugt, die richtigen Schlüsse aus seinen Fehlern gezogen zu haben. „Jeder lernt aus seinen Erfahrungen. Auch ich habe viel gelernt. Ich werde versuchen, einige Dinge zu ändern, während andere gleich bleiben werden. Aber ich glaube, dass ich jetzt ein besserer Trainer bin“, sagte er im Gespräch mit Journalisten.

Der italienische Fußball und das Umfeld der Serie A werden eine neue Herausforderung für Amorim sein. Nach dem Druck und den Misserfolgen bei Manchester United hofft er, bei Milan sein wahres Potenzial zu zeigen und seine taktischen Ideen umzusetzen. Die Fans warten darauf, dass der Offensivfußball des portugiesischen Trainers den „Rossoneri“ neue Siege beschert.