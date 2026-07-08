Real Madrids Business-Meisterklasse: Akademie-Spieler ohne Einsatz bringen 108 Mio. Euro und José Mourinho!

Real Madrid hat gezeigt, wie man die Kunst des Geldverdienens auf dem Transfermarkt meistert. Laut der renommierten Marca nahm der „Königliche Klub“ insgesamt 108 Millionen Euro durch den Verkauf von Akademie-Absolventen ein, die in der Saison 2025/26 kein einziges Spiel für die erste Mannschaft bestritten haben. Zamin.uz präsentiert die Details dieses unglaublichen finanziellen Erfolgs.

Sommerausgaben vollständig gedeckt: Mourinho und neue Transfers

Dieser Nettogewinn aus der Akademie reichte aus, um die Ausgaben des Madrider Giganten auf dem Sommertransfermarkt vollständig zu decken. Mit diesen Mitteln verstärkte Real nicht nur den Kader, sondern holte auch einen neuen Trainer:

Marc Cucurella und Denzel Dumfries wurden genau mit diesem Geld verpflichtet.

Auch die Ablösesumme für den berühmten Trainer José Mourinho vom portugiesischen Klub Benfica wurde durch diese Einnahmen gedeckt.

Einnahmequelle: Wer wurde an welchen Verein und für wie viel verkauft?

Der größte Erlös im Transferfenster wurde durch Nico Paz erzielt. Real verkaufte ihn für 60 Millionen Euro an den italienischen Klub Como. Dies war der zweitgrößte Verkauf eines Akademie-Spielers in der Geschichte Madrids (nach Álvaro Morata). Gleichzeitig sicherte sich Real eine Rückkaufklausel für das Talent.

Weitere Jugendtransfers, die die Vereinskasse füllten, sehen wie folgt aus:

Spieler Neuer Verein Ablösesumme Besonderheit Nico Paz Como (Italien) 60 Mio. € 2.-größter Verkauf der Geschichte, Rückkaufklausel vorhanden Víctor Muñoz Liverpool (England) 20 Mio. € 50% der Weiterverkaufsbeteiligung gehören dem Madrider Klub Mario Gil Milan (Italien) 15 Mio. € Vollständige Transferrechte verkauft Álvaro Rodríguez Bournemouth (England) 15 Mio. € Premier-League-Klub verpflichtete den Spieler Mario Martín — 3,5 Mio. € Zusätzliche kleine Einnahme für den Klub

Das ist noch nicht alles: Die Kasse könnte um weitere 12 Millionen wachsen