Real Madrids Business-Meisterklasse: Akademie-Spieler ohne Einsatz bringen 108 Mio. Euro und José Mourinho!

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Real Madrids Business-Meisterklasse: Akademie-Spieler ohne Einsatz bringen 108 Mio. Euro und José Mourinho!

Real Madrid hat gezeigt, wie man die Kunst des Geldverdienens auf dem Transfermarkt meistert. Laut der renommierten Marca nahm der „Königliche Klub“ insgesamt 108 Millionen Euro durch den Verkauf von Akademie-Absolventen ein, die in der Saison 2025/26 kein einziges Spiel für die erste Mannschaft bestritten haben. Zamin.uz präsentiert die Details dieses unglaublichen finanziellen Erfolgs.

Sommerausgaben vollständig gedeckt: Mourinho und neue Transfers

Dieser Nettogewinn aus der Akademie reichte aus, um die Ausgaben des Madrider Giganten auf dem Sommertransfermarkt vollständig zu decken. Mit diesen Mitteln verstärkte Real nicht nur den Kader, sondern holte auch einen neuen Trainer:

  • Marc Cucurella und Denzel Dumfrieswurden genau mit diesem Geld verpflichtet.

  • Auch die Ablösesumme für den berühmten Trainer José Mourinho vom portugiesischen Klub Benfica wurde durch diese Einnahmen gedeckt.

Einnahmequelle: Wer wurde an welchen Verein und für wie viel verkauft?

Der größte Erlös im Transferfenster wurde durch Nico Paz erzielt. Real verkaufte ihn für 60 Millionen Euro an den italienischen Klub Como. Dies war der zweitgrößte Verkauf eines Akademie-Spielers in der Geschichte Madrids (nach Álvaro Morata). Gleichzeitig sicherte sich Real eine Rückkaufklausel für das Talent.

Weitere Jugendtransfers, die die Vereinskasse füllten, sehen wie folgt aus:

Spieler

Neuer Verein

Ablösesumme

Besonderheit

Nico Paz

Como (Italien)

60 Mio. €

2.-größter Verkauf der Geschichte, Rückkaufklausel vorhanden

Víctor Muñoz

Liverpool (England)

20 Mio. €

50% der Weiterverkaufsbeteiligung gehören dem Madrider Klub

Mario Gil

Milan (Italien)

15 Mio. €

Vollständige Transferrechte verkauft

Álvaro Rodríguez

Bournemouth (England)

15 Mio. €

Premier-League-Klub verpflichtete den Spieler

Mario Martín

3,5 Mio. €

Zusätzliche kleine Einnahme für den Klub

Das ist noch nicht alles: Die Kasse könnte um weitere 12 Millionen wachsen

Der ehemalige Real-Spieler Sergio Arribas, derzeit Toptorschütze in der zweiten spanischen Liga (Segunda), wird Almería voraussichtlich bald verlassen. José Mourinhos ehemaliger Verein, Lissabons Benfica, zeigt ernsthaftes Interesse. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird Real Madrid gemäß den Vertragsbedingungen weitere 12 Millionen Euro einnehmen.

Real MadridLa LigaTransfersJosé MourinhoFußballgeschäft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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