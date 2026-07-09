Atletico Madrid verstärkt das Mittelfeld: Einigung bei Morten Hjulmand-Transfer erzielt

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Atletico Madrid verstärkt das Mittelfeld: Einigung bei Morten Hjulmand-Transfer erzielt

Atletico Madrid steht kurz vor einem der wichtigsten Neuzugänge des Sommertransferfensters. Das Team von Diego Simeone hat eine vollständige Einigung über die Verpflichtung von Sporting CP-Kapitän Morten Hjulmand erzielt. Es wird erwartet, dass dieser Transfer das Mittelfeld der Madrilenen deutlich verstärkt. Dies berichtet Goal.com .

Laut dem renommierten Insider Fabrizio Romano zahlt Atletico Madrid eine garantierte Ablösesumme von 40 Millionen Euro für den 27-jährigen dänischen Nationalspieler. Durch verschiedene im Vertrag verankerte Boni kann sich diese Summe um weitere 5 Millionen Euro erhöhen. Damit beläuft sich der Gesamtwert des Transfers auf 45 Millionen Euro.

Morten Hjulmand wird heute in der spanischen Hauptstadt erwartet, um den Medizincheck zu absolvieren und die letzten Vertragsdetails zu klären. Er wird einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 unterschreiben, was das große Vertrauen der Vereinsführung in den Spieler unterstreicht.

Erfolgreiche Zeit bei Sporting CP

Während seiner drei Jahre beim Lissaboner Klub entwickelte sich der dänische Mittelfeldspieler zu einem echten Führungsspieler. Seit seinem Wechsel vom italienischen Klub Lecce absolvierte er 141 Spiele für Sporting CP, erzielte 10 Tore und gab 12 Vorlagen. Unter seiner Führung gewann das Team zweimal die portugiesische Meisterschaft und den Pokal.

Wie die Zeitung A Bola berichtet, wird der Spieler nach dem Medizincheck in Madrid kurzzeitig nach Lissabon zurückkehren. Er möchte sich von seinen ehemaligen Teamkollegen und dem Trainerstab verabschieden. Seine Zeit in Portugal machte ihn zu einem der begehrtesten defensiven Mittelfeldspieler Europas.

Für Atletico Madrid ist dieser Transfer von strategischer Bedeutung. Der 185 Zentimeter große Hjulmand ist sowohl in der Defensive als auch bei der Ballkontrolle äußerst effektiv. Diego Simeone sieht in dem physisch starken und technisch versierten Spieler den zentralen Ankerpunkt für sein Mittelfeld.

Sieg über die Konkurrenz

Es ist erwähnenswert, dass sich der Madrider Klub im Kampf um Morten Hjulmand gegen mehrere Schwergewichte durchsetzen musste. Insbesondere Manchester United aus der Premier League und der AC Mailand aus der Serie A hatten großes Interesse bekundet. Doch das klare Projekt von Atletico Madrid und das persönliche Interesse von Simeone führten zum Erfolg.

Zum Abschluss der Verhandlungen zwischen den Vereinen wurden alle Details zum Zahlungsplan und zum FIFA-Solidaritätsmechanismus geklärt. Nun wird der Däne in der kommenden Saison in La Liga und der Champions League für Atletico Madrid auflaufen. Seine Ankunft erhöht die Chancen der Madrilenen, in der nächsten Saison um Titel mitzuspielen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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