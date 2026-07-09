WM 2026: Schweizer Stars bereit für das Duell gegen Lionel Messi und Argentinien

Vor dem Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 herrscht im Lager der Schweizer Nationalmannschaft eine euphorische Stimmung. Vor dem Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien betonen die Schweizer, dass sie keine Angst vor dem Gegner haben und bereit sind, ein historisches Ergebnis zu erzielen. Die Begegnung im Stadion von Kansas City verspricht eines der zentralen Highlights des Turniers zu werden. Dies berichtet Goal.com .

Schweiz-Kapitän Granit Xhaka betonte, dass der Appetit seiner Mannschaft mit jedem Spiel wachse. Nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien im Achtelfinale ist die Elf von Murat Yakin nun seit acht Spielen ungeschlagen. Im Interview mit Nau.ch merkte Xhaka an, dass es dem Team gelungen sei, den Druck in zusätzliche Motivation umzuwandeln.

Der Faktor Lionel Messi und eine historische Chance

Für die Schweizer Spieler hat das Duell gegen Lionel Messi eine besondere Bedeutung. Die Teammitglieder betrachten es als große Ehre, gegen einen der größten Fußballer unserer Zeit anzutreten. Granit Xhaka räumte ein, dass es ein Privileg für jeden Fußballer sei, in der Ära von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu spielen, und bestätigte, dass die detaillierte Analyse der argentinischen Nationalmannschaft bereits begonnen habe.

Stürmer Cedric Itten schloss sich der Meinung seines Kapitäns an. Seiner Aussage nach gibt es kein größeres Glück, als im WM-Viertelfinale gegen Messi zu spielen. Nach Argentiniens hart erkämpftem Sieg gegen Ägypten (3:2) ist Itten überzeugt, dass man gegen jeden Gegner eine Chance hat.

Mittelfeldspieler Remo Freuler verhehlte nicht, dass er in seiner Karriere noch nie auf Lionel Messi getroffen ist und dieses Spiel für ihn ein unvergessliches Ereignis sein wird. „Wir haben das Viertelfinale verdient erreicht, aber wir wollen hier nicht aufhören. Wir werden alles geben“, fügte Freuler hinzu.

Das entscheidende Duell in Kansas City

Das junge Talent Fabian Rieder gab zu, dass er sich als Kind nie hätte vorstellen können, auf einer so großen Bühne mit der argentinischen Legende auf dem Platz zu stehen. Obwohl erwartet wird, dass die Mehrheit der Fans im Stadion Argentinien unterstützt, will die Schweiz dies zu ihrem Vorteil nutzen.

Zur Erinnerung: Die argentinische Nationalmannschaft erreichte das Viertelfinale nach einem Comeback-Sieg gegen Ägypten und setzt ihre Titelverteidigung fort. Die Schweiz ist mit ihrer disziplinierten Spielweise und mannschaftlichen Geschlossenheit entschlossen, für eine der größten Sensationen des Turniers zu sorgen. Der Sieger dieser Partie zieht ins Halbfinale ein.