Gary Lineker: Jude Bellingham könnte der größte Spieler in der Geschichte Englands werden

Der ehemalige englische Nationalstürmer und bekannte Experte Gary Lineker hat eine mutige Einschätzung über den Mittelfeldspieler von Real Madrid, Jude Bellingham, abgegeben. Er betonte, dass es durchaus möglich sei, dass der 23-Jährige der beste Spieler in der Geschichte des Landes werde, wenn er sein aktuelles Tempo beibehält. Dies berichtet das Portal Goal.com. berichtet .

Jude Bellingham steht aufgrund seiner herausragenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2026 im Mittelpunkt des Interesses. Derzeit führt er gemeinsam mit Harry Kane die Torschützenliste des Turniers mit sechs Treffern an. Besonders seine entscheidenden Tore in der K.-o.-Phase haben bewiesen, über welch starken Charakter der junge Star verfügt.

Historische Ergebnisse und Rekorde

Nachdem Bellingham im Achtelfinale gegen Mexiko einen Doppelpack erzielte, traf er auch im Spiel gegen Norwegen zweimal. Damit egalisierte er den Rekord von Diego Maradona aus dem Jahr 1986 und wurde der erste Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden K.-o.-Spielen einer Weltmeisterschaft einen Doppelpack schnürte. Dass 9 seiner 12 Länderspieltore bei großen Turnieren fielen, unterstreicht seine Nervenstärke.

"Ich wage zu behaupten, dass Jude Bellingham das Zeug dazu hat, der größte englische Fußballer aller Zeiten zu werden. Das ist eine gewagte These, aber seine Leistungen und seine Führungsqualitäten deuten darauf hin", so Lineker im Podcast 'The Rest is Football'.

Lineker ist der Meinung, dass der englische Fußball zwar viele Legenden hervorgebracht hat, Spieler, die Technik und Führungsstärke so vereinen wie Bellingham, jedoch selten sind. Er stellte den jungen Mittelfeldspieler in eine Reihe mit Größen wie dem 1966-Helden Bobby Charlton und dem aktuellen Kapitän Harry Kane.

Zur Information: Jude Bellingham gab sein Debüt für die englische Nationalmannschaft im Jahr 2020 gegen Irland. Seitdem hat er 54 Länderspiele absolviert und maßgeblich dazu beigetragen, dass das Team die Endspiele der Euro 2020 und Euro 2024 erreichte. Er gilt derzeit als einer der wertvollsten Spieler nicht nur im englischen, sondern im Weltfußball.