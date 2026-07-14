Manchester United verstärkt Torhüterposition mit dem erfahrenen Karl Darlow

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Manchester United verstärkt Torhüterposition mit dem erfahrenen Karl Darlow

Der englische Manchester United Klub hat seinen nächsten Schritt im Sommertransferfenster vollzogen. Das Team gab offiziell die Verpflichtung des erfahrenen Torhüters Karl Darlow als vertragslosen Spieler bekannt. Der 35-jährige walisische Nationalspieler wurde ins Old Trafford geholt, um die Backup-Optionen des Teams zu verstärken. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com läuft die Vereinbarung zwischen Karl Darlow und den "Red Devils" bis Juni 2028. Der Vertrag enthält zudem eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Darlow ist nach Andrey Santos der zweite Neuzugang des Klubs in diesem Sommer.

Veränderungen in der Torhüter-Rotation

Dieser Transfer ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung der Torhüterabteilung des Klubs. Nachdem Andre Onana per Leihe zu Trabzonspor zurückgekehrt ist, suchte Manchester United nach einem geeigneten Konkurrenten für Stammtorhüter Senne Lammens. Es wird erwartet, dass Karl Darlow genau diese Lücke füllt.

Die Ankunft des erfahrenen Keepers wird auch die Zukunft anderer Torhüter beeinflussen. Insbesondere wird erwartet, dass der türkische Nationalspieler Altay Bayindir in seine Heimat zurückkehrt, während das junge Talent Radek Vitek voraussichtlich erneut verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln. Darlow soll dem Team nicht nur mit seinen Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch mit seiner Erfahrung in der Kabine helfen.

Manchester Uniteds Fußballdirektor Jason Wilcox lobte die professionellen Qualitäten von Darlow bei der Vorstellung des Neuzugangs: "Karl hat bewiesen, dass er auf höchstem Niveau spielen kann. Seine Arbeitsmoral und sein entschlossener Charakter werden eine starke Ergänzung für unseren Kader sein. Wir freuen uns, einen so erfahrenen Spieler in unserem Team zu haben."

Strategische Bedeutung und Zukunftspläne

Der Transfer von Karl Darlow ist auch strategisch wichtig für den Klub. Gemäß den Regeln der englischen Premier League muss jedes Team eine bestimmte Anzahl an einheimischen (Homegrown) Spielern im Kader haben. Darlow, ein ehemaliges Mitglied von Newcastle United, hilft dem Klub dabei, diese Quote zu erfüllen.

Darlow hat sich bereits dem Saisonvorbereitungstraining der Mannschaft angeschlossen. Er wird mit Senne Lammens um einen Platz in der Startelf konkurrieren müssen. Interessanterweise bezeichnete die Legende Zlatan Ibrahimovic Lammens kürzlich als etwas "überbewerteten" Torhüter, was den Wettbewerb zweifellos anheizen wird.

Nach Abschluss dieses Transfers hat die Führung von Manchester United ihren Fokus auf Verhandlungen mit Youri Tielemans gelegt. Der belgische Mittelfeldspieler soll der nächste große Neuzugang des Klubs werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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