Der neue Cheftrainer des FC Chelsea, Xabi Alonso, erhält erste Ratschläge zur Verstärkung des Kaders. Vereinslegende Jimmy Floyd Hasselbaink empfahl dem spanischen Taktiker, den englischen Verteidiger John Stones als ablösefreien Spieler zu verpflichten. Dieser Schritt soll der jungen Mannschaft der „Blues“ Erfahrung und Führungsqualitäten verleihen, berichtet Goal.com. berichtet.

Xabi Alonso wurde am Montag offiziell als neuer Cheftrainer von Chelsea vorgestellt und ersetzt Liam Rosenior. Für das Team, das die letzte Premier-League-Saison auf dem 10. Platz beendete, gilt diese Ernennung als Beginn einer neuen Ära. Der Trainer hat weitreichende Befugnisse bei Transfers erhalten, was es ihm ermöglicht, den Kader nach seinen Vorstellungen zu formen.

Balance zwischen Erfahrung und Fitness

Hasselbaink ist der Meinung, dass das Auslaufen des Vertrags von John Stones bei Manchester City eine perfekte Gelegenheit für Chelsea darstellt. Laut Goal.com wies der ehemalige Stürmer Bedenken hinsichtlich der Verletzungsanfälligkeit des Verteidigers zurück und betonte, dass der leichtere Spielplan in der nächsten Saison dem Londoner Verein zugutekommen würde.

„Ich würde mir sehr wünschen, dass Alonso John Stones holt. Viele mögen auf seine Verletzungshistorie verweisen, aber Chelsea spielt nächste Saison nicht in den europäischen Wettbewerben. Das bedeutet, dass sie nur einmal pro Woche spielen“, sagte Hasselbaink in einem Interview mit WhoScored.

Hasselbaink kalkuliert, dass eine geringere Anzahl an Spielen Stones mehr Zeit zur Regeneration gibt, sodass er in mindestens 30 Partien auf hohem Niveau spielen kann. Dies könnte ein echtes Vorbild für die jungen Verteidiger sein.

Ziele auf dem Transfermarkt

Mit seiner Ankunft begann Xabi Alonso damit, den Kader mit erfahrenen Spielern zu ergänzen. Berichten zufolge hatte er zuvor Granit Xhaka ins Auge gefasst, doch der Schweizer Mittelfeldspieler entschied sich, bei Sunderland zu bleiben. Daher könnte ein titelerfahrener Verteidiger wie Stones zu Alonsos Hauptziel werden.

Die Hauptaufgabe für die Chelsea-Führung und den neuen Trainer besteht darin, die Stabilität in der Defensive wiederherzustellen. John Stones' Fähigkeiten am Ball und seine Spielübersicht passen perfekt in die taktischen Schemata von Xabi Alonso. Sollte dieser Transfer gelingen, wird die Abwehr der Londoner zweifellos ein neues Niveau erreichen.