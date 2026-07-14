Warum hat Turkmenistan Razzien gegen SIM-Karten aus Usbekistan gestartet?

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Warum hat Turkmenistan Razzien gegen SIM-Karten aus Usbekistan gestartet?

In den an Usbekistan grenzenden Regionen Turkmenistans haben lokale Strafverfolgungsbehörden umfassende Razzien gestartet, um Bürger zu identifizieren, die SIM-Karten usbekischer Mobilfunkanbieter nutzen. Dies berichtete Radio Ozodlik.

Es wird berichtet, dass die Kontrollen hauptsächlich in über 60 Siedlungen in der Region Dashoguz durchgeführt werden. In den letzten Tagen wurde mitgeteilt, dass bei mehreren Familien im Dorf Diovar SIM-Karten aus Usbekistan beschlagnahmt wurden.

In einigen Fällen kamen die Betroffenen mit einer Verwarnung davon. In den meisten Fällen wurden Personen, die im Verdacht stehen, ausländische Mobilfunkdienste zu nutzen, jedoch vor hohen Geldstrafen oder sogar Haftstrafen gewarnt.

Quellen zufolge werden diese Maßnahmen damit begründet, dass die Nutzung ausländischer Kommunikationsdienste in einigen Fällen als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft wird.

Die in der Grenzregion lebenden Bürger geben an, dass sie gezwungen sind, SIM-Karten und Wi-Fi-Geräte aus Usbekistan zu verwenden. Sie begründen dies mit der schlechten Internetqualität in den lokalen Netzen oder deren völligem Fehlen in einigen Gebieten.

Einige Nutzer betonen, dass die von usbekischen Mobilfunkanbietern bereitgestellte Internetgeschwindigkeit um ein Vielfaches höher ist als bei lokalen Diensten. Aus diesem Grund bringen einige Personen, die zwischen den Ländern reisen, usbekischeSIM-Karten und Router mit und teilen diese mit anderen.

Laut dem Bericht könnten die verstärkten Razzien durch die weite Verbreitung von Nachrichten im Internet über einen Mann in der Region Dashoguz ausgelöst worden sein, der zusammen mit seinen sechs Kindern Suizid beging. Es wird vermutet, dass diese Informationen von Nutzern verbreitet wurden, die über Mobilfunkanbieter des Nachbarlandes auf das Internet zugegriffen haben.

Gleichzeitig heißt es, dass die Strafverfolgungsbehörden nicht über spezielle technische Mittel verfügen, um usbekische SIM-Karten aus der Ferne zu orten. Daher werden die Kontrollen hauptsächlich durch Razzien vor Ort durchgeführt.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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