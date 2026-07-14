In Argentinien wurde eine historische Entscheidung zum Tierschutz getroffen. Zum ersten Mal hat ein Gericht des Landes zwei Goldfische namens Fede und Magi als fühlende Lebewesen mit Rechten anerkannt. Dieses Urteil sorgt nicht nur in Argentinien, sondern auch international für große Diskussionen.

Es stellte sich heraus, dass die Goldfische in einem sehr engen und unbequemen Aquarium im Schaufenster eines Sushi-Restaurants in Buenos Aires gehalten wurden. Die Öffentlichkeit machte darauf aufmerksam, dass dieser Ort, an dem direktes Sonnenlicht einfiel, für die Tiere völlig ungeeignet war.

Daraufhin wandte sich die Tierschutzorganisation Jaulas Vacías an das Gericht. In der Klage wurde betont, dass die Haltungsbedingungen der Fische gegen die Anforderungen des nationalen Gesetzes zum Verbot von Tierquälerei verstießen.

Das Gericht prüfte den Fall und ordnete die sofortige Verlegung von Fede und Magi in eine sichere Umgebung an. Gleichzeitig erkannte es sie nicht nur als Eigentum, sondern als fühlende Lebewesen an.

Nach der Entscheidung wurden die beiden Fische aus einem kleinen 40-Liter-Behälter in ein geräumiges Aquarium mit 2500 Litern Fassungsvermögen umgesiedelt. Nun werden sie unter besonderen Bedingungen gepflegt und leben in einer angemessenen Umgebung.

Experten betonen, dass die Haltung von Fischen in einem Aquarium an sich nicht rechtswidrig ist. Sie jedoch auf engem Raum ohne ausreichende Nahrung und ohne angenehme Umgebung zu halten, kann als Tierquälerei gewertet werden.

Ökologen sind der Meinung, dass dieses Urteil ein wichtiger Präzedenzfall für die künftige Rechtsprechung im Bereich des Tierschutzes werden könnte. Es ist zudem wahrscheinlich, dass es einen Anstoß gibt, die Einstellung gegenüber Tieren zu überdenken.