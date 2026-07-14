Die internationale Zusammenarbeit in der Weltraumforschung erreicht eine neue Stufe. Die NASA hat angekündigt, den Start des bemannten Raumschiffs „Soyuz MS-29“, der für den 14. Juli vom Kosmodrom Baikonur geplant ist, live zu übertragen. Diese Mission ist nicht nur wissenschaftlich von Bedeutung, sondern unterstreicht auch die stabilen Beziehungen zwischen den USA und Russland im Rahmen der Weltraumprogramme. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen der neuen Mission wird der NASA-Astronaut Anil Menon zum ersten Mal ins All fliegen. Im Orbit wird er sich den Besatzungen der 74. und 75. Expedition zur Internationalen Raumstation (ISS) anschließen. Menons Arbeit im All umfasst ein umfangreiches wissenschaftliches Programm, das sich hauptsächlich auf die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf die menschliche Gesundheit und die Erprobung neuer Technologien konzentriert.

Vorbereitungsprozess und Besonderheiten

Die neuesten von der NASA bereitgestellten Fotos zeigen den Prozess, bei dem die Trägerrakete „Soyuz-2.1a“ zur Startrampe transportiert und installiert wird. Interessanterweise sind an der Seite der Rakete von Kindern gezeichnete Bilder zu sehen, die der Mission gewidmet sind. Diese Tradition zielt darauf ab, das öffentliche Interesse an Weltraumflügen zu steigern und die jüngere Generation für die Wissenschaft zu begeistern.

Laut ixbt.com besuchte NASA-Administrator Jared Isaacman zum ersten Mal seit acht Jahren das Kosmodrom Baikonur, um diesen Start zu verfolgen. Dieser hochrangige Besuch zeigt, dass die diplomatischen und technischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Weltraumsektor weiterhin auf einem hohen Niveau sind.

Die Zukunft der ISS und Verhandlungen

Die Mission beschränkt sich nicht nur auf technische Arbeiten. Laut dem Leiter von Roskosmos , Dmitriy Bakanov, sind während des Fluges wichtige Verhandlungen zwischen den Leitern von NASA und Roskosmos über die Zukunft der Internationalen Raumstation geplant. Die Parteien werden die Verlängerung der Nutzungsdauer der Station sowie neue gemeinsame Projekte erörtern.

Dieses Ereignis ist auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan von Interesse, da das Kosmodrom Baikonur in der Nähe unserer Region liegt und die von dort durchgeführten Flüge oft helle Spuren am Himmel über Zentralasien hinterlassen. NASA-Vertreter betonen, dass die Mission „Soyuz MS-29“ ein erfolgreiches Beispiel für die bilaterale Zusammenarbeit bleibt.

Derzeit sind alle Systeme startbereit. Experten überprüfen vor dem Start noch einmal alle Sicherheitsmaßnahmen. Das Andocken des Raumschiffs an die ISS und der Übergang der Besatzung zur Station werden der Weltöffentlichkeit durch Live-Übertragungen gezeigt.