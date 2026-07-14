Weitreichende Störungen bei Apple, GitHub und Google Diensten in Russland beobachtet

Auf dem Gebiet der Russischen Föderation sind schwerwiegende Probleme beim Betrieb großer Technologieplattformen und Dienste aufgetreten. Insbesondere die offizielle Website von Apple, die bei Entwicklern beliebte Ressource GitHub sowie die Google-Suchmaschine blieben für Nutzer vorübergehend unzugänglich. Diese Situation hat Bedenken hinsichtlich der Stabilität der digitalen Infrastruktur aufgeworfen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS stießen Nutzer beim Versuch, die Seiten aufzurufen, auf Ladefehler oder Fehlermeldungen zur Verbindung im Browser. Die Tatsache, dass die Störungen nicht nur auf stationären Computern, sondern auch auf Mobilgeräten und in den Netzwerken verschiedener Internetanbieter beobachtet wurden, deutet auf den globalen Charakter der Situation hin.

Technologiegiganten und Open-Source-Plattformen im Visier

Der Ausfall der Plattform GitHub, die als weltweit größtes Repository für Open-Source-Software gilt, war ein unerwarteter Schlag für Entwickler und IT-Fachleute. Da viele Projekte und automatisierte Systeme eng mit diesem Dienst verknüpft sind, kam es zu Unterbrechungen in den Arbeitsabläufen. Die Probleme auf der Apple-Website schränkten zudem den Zugang der Nutzer zu technischem Support und Informationen über neue Produkte ein.

Gleichzeitig verzeichnete der Überwachungsdienst "Sboy.rf" Hunderte von Beschwerden über Google-Dienste. Nutzer beklagten sich hauptsächlich über eine langsame Suchmaschine oder darüber, dass diese überhaupt nicht öffnete. Solche Vorfälle können normalerweise durch technische Wartungsarbeiten oder externe Beschränkungen entstehen, jedoch wurden von offiziellen Stellen bisher keine genauen Gründe genannt.

Die Redaktion von iXBT.com untersuchte die Situation und teilte mit, dass die Dienste nach einiger Zeit auch ohne VPN-Dienste wieder funktionierten. Dies deutet darauf hin, dass die Störungen vorübergehender Natur waren. Dennoch ist dies nicht das erste Mal, dass solche Störungen bei Internetnutzern in Russland beobachtet werden.

Regionale Auswirkungen und Sicherheitsfragen

Für Usbekistan und die zentralasiatische Region könnten technologische Störungen in Russland indirekte Auswirkungen haben. Der Grund dafür ist, dass viele regionale Dienste und Transit-Internetkanäle mit der russischen Infrastruktur verbunden sind. Obwohl in unserem Land bisher keine massiven Probleme mit Apple- oder Google-Diensten registriert wurden, empfehlen Experten den Nutzern, wichtige Daten regelmäßig zu sichern.

Derzeit wird berichtet, dass alle Dienste wieder im Normalbetrieb laufen. Experten sind der Meinung, dass solche Störungen mit technischen Fehlern, Cyberangriffen oder dem Testen von Netzwerkfiltern zusammenhängen könnten. Die Entwicklung der Ereignisse hat die Frage der technologischen Unabhängigkeit und der Stabilität globaler Dienste erneut auf die Tagesordnung gesetzt.