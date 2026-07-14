„Glücksbringer“ für Lionel Messi pfeift Halbfinale zwischen England und Argentinien

Die FIFA hat offiziell das Schiedsrichtergespann für das brisante Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen England und Argentinien bekannt gegeben. Das hochkarätige Duell in Atlanta wird vom erfahrenen US-Schiedsrichter Ismail Elfath geleitet. Diese Ansetzung sorgt für großes Aufsehen, da Elfath laut Goal.com als eine Art „Glücksbringer“ für Lionel Messi gilt. berichtet.

Laut Goal.com haben die Teams von Lionel Messi eine 100-prozentige Siegquote in allen fünf Spielen, die der 44-jährige MLS-Schiedsrichter geleitet hat. Diese Serie umfasst auch den dramatischen Sieg von Inter Miami im Finale des Leagues Cup 2023. Während die „Three Lions“ unter Thomas Tuchel gegen den amtierenden Weltmeister antreten, sorgt diese Statistik bei den englischen Fans für verständliche Besorgnis.

Erfahrung und strikte Disziplin

Ismail Elfath wird an den Seitenlinien von seinen Landsleuten Corey Parker und Kyle Atkins unterstützt. Als vierter Offizieller fungiert der Italiener Maurizio Mariani. Es ist erwähnenswert, dass diese Ansetzung gemäß den FIFA-Regularien zur Vermeidung von Interessenkonflikten die Tür für ein Finale der englischen Schiedsrichter Michael Oliver und Anthony Taylor sowie des Argentiniers Facundo Tello schließt.

Elfath verfügt über große Erfahrung bei bedeutenden Turnieren. Er war bereits als vierter Offizieller beim WM-Finale 2022 in Katar (Argentinien gegen Frankreich) im Einsatz. Seine Karriere stand jedoch kurz vor dem Aus: Nach einer schweren Knieverletzung während der Copa América 2024 musste er sich zwei Operationen unterziehen und fiel über ein Jahr lang aus.

Vom schwierigen Weg zum Erfolg

Auch der Lebensweg des Schiedsrichters ist bemerkenswert. Mit 18 Jahren wanderte er mit nur 200 Dollar von Casablanca (Marokko) in den US-Bundesstaat Texas aus. Ursprünglich als Spieler aktiv, war er mit dem lokalen Schiedsrichterniveau unzufrieden und beschloss 2011, selbst zur Pfeife zu greifen. Heute ist er zweifacher MLS-Schiedsrichter des Jahres.

Die historische und politische Rivalität zwischen England und Argentinien verspricht ein extrem intensives Spiel. Elfath hat im laufenden Turnier bereits 8 Gelbe Karten und eine glatt Rote Karte gezeigt. Dieses Halbfinale ist auch für den Schiedsrichter eine Bewährungsprobe – die FIFA-Führung wird erst nach dieser Partie entscheiden, wer das Finale leiten darf.