Der globale Wettlauf im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bringt nicht nur technologische Durchbrüche, sondern auch enormen finanziellen Erfolg mit sich. Liang Wenfeng, der Gründer von DeepSeek, ist zum reichsten Unternehmer der Welt geworden, der sich auf die Entwicklung von KI-Modellen spezialisiert hat. Laut dem Bloomberg Billionaires Index hat sich sein Vermögen in kurzer Zeit mehr als verdoppelt und erreichte 36 Milliarden Dollar. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Kapital von Liang Wenfeng ist innerhalb weniger Monate um 16,7 Milliarden Dollar gewachsen. Mit diesem Ergebnis übertraf er Branchengrößen wie den Anthropic-Mitbegründer Dario Amodei und den OpenAI-Mitbegründer Greg Brockman. Bei der Erstellung dieses Rankings berücksichtigte Bloomberg nur Unternehmen, deren Haupttätigkeit direkt mit der Erstellung von KI-Modellen verbunden ist. Daher wurden Eigentümer von diversifizierten Technologiegiganten wie Alibaba und Tencent oder Unternehmen wie der Halbleiterhersteller NVIDIA nicht in diese Liste aufgenommen.

Der Großteil des Kapitals des Unternehmers besteht aus seinem Anteil an DeepSeek. Der Marktwert des Unternehmens stieg nach einer Investitionsrunde im Juni dieses Jahres sprunghaft an. Die von Investoren bereitgestellten 7,4 Milliarden Dollar ermöglichten eine Bewertung von DeepSeek in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Im Frühjahr dieses Jahres wurde der Wert des Unternehmens noch fünfmal niedriger eingeschätzt.

Investitionen und Marktanteil

Obwohl Liang Wenfengs Anteil am Unternehmen während des Fundraising-Prozesses leicht auf etwa 78 % sank, führte das rasante Wachstum der Bewertung von DeepSeek zu einem Rekordwert seines persönlichen Vermögens. Dies zeigt, wie stark die Position Chinas auf dem KI-Markt wächst.

DeepSeek sorgte auf dem Weltmarkt mit der Einführung seiner effizienten und kostengünstigen Modelle für Aufsehen. Im Wettbewerb mit westlichen Unternehmen wie OpenAI und Google zeichnet sich DeepSeek durch seine ressourcensparenden Algorithmen aus. Dies hat das Interesse der Investoren an dem Unternehmen weiter gesteigert.

Auch für Nutzer und Entwickler in Usbekistan gewinnen DeepSeek-Modelle aufgrund ihrer Offenheit und Effizienz zunehmend an Bedeutung. Auf globaler Ebene deutet eine solch massive Kapitalisierung auf den Beginn eines neuen „goldenen Zeitalters“ im KI-Sektor hin. Der Erfolg von Liang Wenfeng bestätigt, dass nicht nur die USA, sondern auch die asiatische Region einen Führungsanspruch in diesem Bereich erhebt.