Ein echter Vulkan ist im spanischen Fußball ausgebrochen. Real Madrid hat ein offizielles Schreiben an die Union of European Football Associations (UEFA) gerichtet und eine der drastischsten Forderungen in seiner Geschichte gestellt. Die 'Königlichen' fordern, dass ihrem Erzrivalen Barcelona alle Titel aberkannt werden, die während der Amtszeit von José María Enríquez Negreira gewonnen wurden.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses sensationellen Antrags und die neuesten Entwicklungen im 'Fall Negreira', der die Fußballwelt erschüttert.

Real Madrids unerwarteter Antrag bei der UEFA

Laut einem Bericht der einflussreichen spanischen Zeitung AS hat die Führung von Real Madrid den Kampf gegen Barcelona auf eine neue Ebene gehoben. Der Madrider Klub fordert von der UEFA die Annullierung aller Trophäen, die die Katalanen im Zeitraum von 2001 bis 2018 gewonnen haben.

Als Hauptgrund werden die Korruptionsvorwürfe rund um José María Enríquez Negreira genannt, der in diesen Jahren als Vizepräsident des Technischen Schiedsrichterausschusses in Spanien tätig war.

Was ist der 'Fall Negreira'?

Zur Erinnerung: Im Jahr 2023 wurde der FC Barcelona wegen systematischer Bestechung angeklagt.

Medienberichten zufolge überwies die Führung von Barcelona zwischen 2001 und 2018 über verschiedene Zwischenfirmen Millionen von Euro auf die Konten von Negreira, einem Funktionär des Schiedsrichterausschusses. Der Madrider Klub ist der Ansicht, dass diese Zahlungen darauf abzielten, sicherzustellen, dass Schiedsrichterentscheidungen in Spielen zugunsten von Barcelona ausfielen.

Mehr als 30 Titel in Gefahr

Sollte die UEFA diesem Antrag von Real Madrid stattgeben, wäre dies die größte Strafe und eine beispiellose Sensation in der Geschichte des Weltfußballs. Denn Barcelona erlebte während der Negreira-Ära seine erfolgreichste und goldene Ära.

Die wichtigsten Trophäen, die von den 'Blaugrana' zwischen 2001 und 2018 gewonnen wurden und deren Aberkennung nun gefordert wird, sind:

Wettbewerbsart Anzahl der gewonnenen Titel La Liga (Spanische Meisterschaft) 9-mal Meisterschaft UEFA Champions League 4-mal Sieg Andere Pokale (Copa del Rey, etc.) Mehr als 17 Trophäe Gesamtzahl der Titel Mehr als 30 Pokal

Aktuelle Lage: Der Wettbewerb ist auch abseits des Platzes intensiv

Egal wie stark die Skandale sind, der Kampf auf dem Platz zwischen diesen beiden Giganten hat nicht nachgelassen. Nach den Ergebnissen der kürzlich abgeschlossenen Saison 2025/2026 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Barcelona — spielte eine exzellente Saison und ist amtierender Meister der spanischen La Liga.

Real Madrid — verlor den Titel in einem harten Kampf und beendete die Saison auf dem zweiten Platz.

Nachdem Real Madrid den Kampf auf dem Platz verloren hat, versucht der Verein nun, Gerechtigkeit vor Gericht und auf Ebene internationaler Sportorganisationen wiederherzustellen. Sollte die UEFA diesen Antrag ernsthaft prüfen, könnte nicht nur Barcelona, sondern die gesamte jüngere Geschichte des europäischen Fußballs komplett umgeschrieben werden.