Verfolgen Sie das Spiel Norwegen gegen England live auf unserer Website

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Verfolgen Sie das Spiel Norwegen gegen England live auf unserer Website

Im Viertelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen Norwegen und England aufeinander. Die Partie beginnt morgen um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit im Stadion Miami Gardens in Miami.

Unsere Website bietet einen Live-Ticker zu dieser Begegnung. Während des Spiels werden Tore, gefährliche Torchancen, Karten, Auswechslungen und Schiedsrichterentscheidungen in Echtzeit übertragen.

Den Prognosen vor dem Spiel zufolge ist die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für England in der regulären Spielzeit höher. Ein Sieg für Norwegen wird mit 24 Prozent, die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung mit 26 Prozent und ein Sieg für England mit 50 Prozent bewertet.

Verfolgen Sie das Viertelfinalspiel zwischen Norwegen und England gemeinsam mit uns auf unserer Website.

НорвегияАнглияFIFA 2026Жонли трансляцияЧорак финалМайами Гарденс
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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