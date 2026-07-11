Benfica startet Vorstoß für Joao Palhinha-Transfer: Marco Silva wartet auf seinen ehemaligen Schützling

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Benfica startet Vorstoß für Joao Palhinha-Transfer: Marco Silva wartet auf seinen ehemaligen Schützling

Der portugiesische Verein Benfica bereitet sich darauf vor, einen ernsthaften Schritt zur Verstärkung des Kaders zu unternehmen. Der neue Cheftrainer des Teams, Marco Silva, möchte erneut mit seinem ehemaligen Schützling Joao Palhinha zusammenarbeiten, der derzeit beim FC Bayern München unter Vertrag steht. Dieser Transfer wurde als Hauptziel zur Stärkung des Mittelfelds festgelegt. Dies berichtet Goal.com berichtet. meldet.

Informationen zufolge möchte Benfica die Situation nutzen, nachdem Tottenham Hotspur darauf verzichtet hat, den Spieler, der die letzte Saison auf Leihbasis in London verbrachte, fest zu verpflichten. Laut Goal.com könnte das gute Verhältnis zwischen Marco Silva und Joao Palhinha eine entscheidende Rolle beim Abschluss dieses Deals spielen. Sie waren bereits in der englischen Premier League beim FC Fulham erfolgreich zusammen tätig.

Finanzielle Hürden und Verhandlungsprozess

Derzeit prüft die Führung des Lissaboner Klubs, insbesondere Rui Costa und Mario Branco, die finanziellen Aspekte dieses Transfers. Bayern gab 2024 50 Millionen Euro für den Spieler aus, doch der deutsche Rekordmeister ist nun bereit, Angebote im Bereich von 20 Millionen Euro zu prüfen. Obwohl dies eine günstige Gelegenheit für Benfica ist, könnte das hohe Gehalt des Spielers das Budget des Vereins belasten.

Laut Informationen der Zeitung A Bola erwägt die Benfica-Führung auch eine Leihvariante, um den Transfer zu realisieren. Demnach würde der Spieler zunächst ausgeliehen und eine Kaufpflicht in den Vertrag aufgenommen werden. Diese Methode ermöglicht es dem Verein, den Kader zu verstärken und gleichzeitig die finanzielle Stabilität zu wahren.

Wettbewerb und taktische Bedeutung

Im Kampf um Joao Palhinha zeigen nicht nur der portugiesische Klub, sondern auch die italienischen Teams Juventus und Milan Interesse. Es wird jedoch erwartet, dass der Wunsch des Spielers, in seine Heimat zurückzukehren, zugunsten von Benfica ausfällt. Marco Silva schlägt den 31-jährigen defensiven Mittelfeldspieler nicht nur aus emotionalen Gründen vor, sondern um taktische Lücken im Spiel des Teams zu schließen.

Der Trainer ist der Meinung, dass Palhinha Stabilität in die Defensive bringt und den Offensivspielern mehr Freiraum schafft. Das Team hat bereits Spieler wie Clement Lenglet und Jakub Kaminski unter Vertrag genommen, doch das zentrale Mittelfeld bleibt Silvas oberste Priorität.

Damit der Transfer in die Endphase gehen kann, muss Benfica einige Spieler verkaufen und die Gehaltsliste entlasten. Wenn alle finanziellen Fragen positiv geklärt werden, könnte der portugiesische Nationalspieler in naher Zukunft nach Lissabon wechseln. Dieser Transfer wird Benfica zweifellos nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch in der Champions League enorm helfen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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