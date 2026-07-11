Lamine Yamal vor dem Halbfinale gegen Frankreich: „Wir haben keine Angst vor ihnen“

Der junge spanische Star Lamine Yamal äußerte sich vor dem Halbfinal-Duell der Weltmeisterschaft gegen Frankreich. Der Stürmer des FC Barcelona betonte, dass „La Roja“ keine Angst vor dem Gegner habe und sich das Team voll und ganz auf den Sieg konzentriere. Für Spanien ist es die erste Halbfinalteilnahme bei diesem Turnier seit 16 Jahren, berichtet Goal.com. berichtet .

Die Spanier sicherten sich den Einzug unter die letzten Vier nach einem 2:1-Sieg gegen Belgien im Viertelfinale. Während die Tore von Mikel Merino und Fabian Ruiz den Erfolg brachten, wurde Lamine Yamal zum Spieler des Spiels gewählt. Laut Cope richtete das junge Talent seinen Fokus unmittelbar nach dem Spiel auf das bevorstehende Duell gegen die von Didier Deschamps trainierte französische Mannschaft.

Historischer Vorteil und psychologische Vorbereitung

Obwohl Frankreich als einer der Turnierfavoriten gilt, sprach Lamine Yamal selbstbewusst und verwies auf die Ergebnisse der letzten direkten Duelle. Seinen Worten zufolge konnte Spanien die „Équipe Tricolore“ in den letzten beiden Begegnungen besiegen, was im Halbfinale einen zusätzlichen Vorteil verschafft.

„Wir sind hierhergekommen, um genau diese Phase zu erreichen, in Spielen dieser Größenordnung aufzulaufen und zu gewinnen. Jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen und an das Spiel gegen Frankreich zu denken. Wir haben die letzten beiden Male gegen sie gewonnen, also haben wir keine Angst“, erklärte der 18-Jährige.

Yamal sprach auch über die Aussicht, dass Frankreich zum dritten Mal in Folge das WM-Finale erreichen könnte, oder Spanien sie zum dritten Mal in Folge schlagen könnte. Er schätzte die Chancen seines Teams hoch ein und betonte seine Bereitschaft, auf dem Platz alles zu geben.

Teaminteressen stehen über der Toranzahl

Während des Turniers gab es auch kritische Stimmen zur Torausbeute von Yamal. Der Stürmer betont jedoch, dass das Teamergebnis wichtiger sei als persönliche Statistiken. Seiner Meinung nach ist die Anzahl der Tore zweitrangig gegenüber dem allgemeinen Nutzen für das Team und dessen Erfolg.

„Wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, wird sich meiner Meinung nach niemand daran erinnern, wie viele Tore ich geschossen habe oder ob ich überhaupt getroffen habe. Wenn wir gewinnen, werden wir alle glücklich sein, und das ist für mich das Wichtigste“, sagt Lamine Yamal. Der Spieler erinnerte an seine erfolgreiche Teilnahme an der Euro 2024 und bewies damit, dass Tore nicht immer das einzige Maß für den Einfluss eines Spielers sind.

Das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich verspricht nicht nur ein Aufeinandertreffen zweier Giganten zu werden, sondern auch ein besonderes Duell zwischen jungen Talenten und erfahrenen Stars. Die spanische Presse bezeichnet das Spiel bereits als das „vorweggenommene Finale“ des Turniers.