Gute Nachrichten für England vor dem Viertelfinale: Drei Spieler kehren in den Kader zurück

Die englische Nationalmannschaft hat vor dem wichtigen Viertelfinalspiel der WM 2026 gegen Norwegen positive Neuigkeiten zum Kader erhalten. Cheftrainer Thomas Tuchel bestätigte, dass Declan Rice, Reece James und Marc Guéhi wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

England muss jedoch einen schwerwiegenden Ausfall hinnehmen: Jarell Quansah, der im Spiel gegen Mexiko die Rote Karte sah, wird die nächste Partie verpassen.

Drei Spieler kehren ins Training zurück

Laut Thomas Tuchel sind Declan Rice, Reece James und Marc Guéhi wieder einsatzbereit und haben mit der Gruppe trainiert.

„Alle drei sind zurück und haben am Training teilgenommen. Das sind sehr gute Nachrichten. Bis auf den gesperrten Spieler sind alle bereit für den Einsatz“, sagte der deutsche Trainer.

Dies ist ein großer Vorteil für England, besonders vor einer entscheidenden Phase wie dem Viertelfinale.

Quansah spielt nicht gegen Norwegen

England gewann das Spiel gegen Mexiko mit 3:2. In dieser Begegnung sah Verteidiger Jarell Quansah die Rote Karte.

Aus diesem Grund ist er gesperrt und kann seiner Mannschaft im Viertelfinale gegen Norwegen nicht helfen.

Wann beginnt das Spiel?

Das Viertelfinalspiel zwischen den Nationalmannschaften von Norwegen und England findet am 12. Juli statt.

Die Partie beginnt um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Die Rückkehr der Leistungsträger gibt Tuchel mehr Optionen bei der Kaderzusammenstellung. Die große Frage ist nun: Wie sehr werden diese Rückkehrer das Ergebnis gegen Norwegen beeinflussen?