25-jähriger Fußballer begeht nach Rückkehr von der Weltmeisterschaft Suizid

Heute, am 11. Juli, verstarb der Mittelfeldspieler des südafrikanischen Vereins Mamelodi Sundowns und der Nationalmannschaft, Jayden Adams, im Alter von 25 Jahren. Dies berichtete Soccer Laduma .

Die Todesursache des Spielers wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Einige Medien berichten unter Berufung auf vorläufige Informationen, dass es sich um einen Suizid handeln könnte. Diese Information wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Jayden Adams wechselte 2025 zu Mamelodi Sundowns, absolvierte 27 Spiele für den Verein und erzielte dabei 4 Tore. Zuvor war er fünf Jahre lang für den Stellenbosch FC aktiv.

Der Mittelfeldspieler gewann in der Saison 2025/26 mit Mamelodi Sundowns die CAF Champions League. Zudem bestritt er 9 Länderspiele für die südafrikanische Nationalmannschaft und erzielte dabei 1 Tor.

Adams kam bei der Weltmeisterschaft 2026 in allen drei Gruppenspielen seines Teams zum Einsatz, blieb jedoch ohne Torerfolg. Im Achtelfinale gegen Kanada (0:1) stand er nicht auf dem Platz.