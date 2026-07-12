Verfolgen Sie das Spiel Argentinien gegen Schweiz live auf unserer Website

74 Nach einer VAR-Überprüfung erhielt der Schweizer Breel Embolo die Gelbe Karte. Der Schiedsrichter hielt diese Strafe für ausreichend.

73 Leandro Paredes wurde vom Schiedsrichter für ein hartes Einsteigen verwarnt. Der Argentinier agierte unvorsichtig gegen seinen Gegenspieler.

72 Breel Embolo sah die Gelb-Rote Karte und musste das Feld vorzeitig verlassen. Der Schweizer wurde des Feldes verwiesen.

70 Nach dem groben Foul von Breel Embolo hat sich Schiedsrichter João Pinheiro dazu entschieden, die Szene per VAR zu überprüfen. Das könnte in einer Roten Karte enden.

69 Der argentinische Mittelfeldspieler Leandro Paredes wurde vom Schiedsrichter mit einer gelben Karte verwarnt.

68 Dan Ndoye traf für die Schweiz, aber der Spielstand bleibt unverändert.

67 Ricardo Rodriguez bediente Dan Ndoye mit einem präzisen Zuspiel. Der Schweizer ließ Emiliano Martinez keine Chance und schob den Ball ins untere Eck.

66 Granit Xhaka zog aus der Distanz für die Schweiz ab, doch Emiliano Martinez verhinderte mit einer Glanzparade den sicheren Gegentreffer.

65 Emiliano Martinez mit einer fantastischen Parade! Dan Ndoye köpfte den Ball nach einer Flanke in den Strafraum, doch der Torwart parierte.

64 Fabian Rieder führte den Eckball aus, aber die argentinische Abwehr klärte den Ball.

64 Dan Ndoye versuchte einen flachen Pass in den Strafraum für die Schweiz, aber die Verteidiger klärten den Ball. Die Schweiz bekommt eine Ecke.

62 Schiedsrichter Joao Pinheiro unterbrach das Spiel nach einem groben Foul des Schweizer Mittelfeldspielers Djibril Sow im Kampf um den Ball.

60 Breel Embolo köpfte den Ball aus dem Strafraum, doch Emiliano Martinez parierte glänzend und hielt seinen Kasten sauber.

59 Der Schweizer Mittelfeldspieler Remo Freuler beging ein Foul, indem er seinen Gegner festhielt, und der Schiedsrichter entschied auf Freistoß.

58 Leandro Paredes ist nicht verletzt und spielt weiter für Argentinien. Er ist zurück auf dem Platz.

56 Der argentinische Mittelfeldspieler Leandro Paredes hat sich verletzt und wird auf dem Platz medizinisch behandelt.

54 Leandro Paredes flankte in den Strafraum, aber Gregor Kobel kam aus seinem Tor und fing den Ball ab.

52 Die Ecke ging durch die Mitte, ohne jemanden zu berühren, und landete am langen Pfosten. Dort köpfte Enzo Fernández den Ball über die Latte.

52 Der Linienrichter zeigt auf die Eckfahne, die argentinischen Spieler bereiten sich auf die Ausführung vor.

52 Julian Alvarez schoss aufs Tor, aber ein Verteidiger blockte den Ball ab und der Torwart musste nicht eingreifen.

50 Der Schweizer Stürmer Breel Embolo steht im Abseits.

50 Nahuel Molina schoss von außerhalb des Strafraums, aber der Ball ging weit am Pfosten vorbei.

48 Fabian Rieder führte den Freistoß aus. Er flankte in den Strafraum, doch der Torwart kam rechtzeitig heraus und fing den Ball ab.

48 Nicolas Tagliafico beging ein Foul. Schiedsrichter Joao Pinheiro entschied auf Freistoß für die Schweiz.

47 Fabian Rieder nimmt den Ball an der Strafraumgrenze an und schießt, doch der argentinische Verteidiger blockt den Ball gekonnt ab.

46 Die zweite Halbzeit hat begonnen! Die Mannschaften sind zurück auf dem Platz.

45+5 Schiedsrichter João Pinheiro pfeift zur Halbzeitpause.

45+3 Lionel Messi führte den Freistoß aus und setzte das Spiel sofort mit einem kurzen Pass fort.

45+3 Der Schweizer Djibril Sow beging ein sehr hartes Foul gegen seinen Gegenspieler. Schiedsrichter João Pinheiro unterbrach das Spiel und entschied auf Freistoß für Argentinien.

45 Der vierte Offizielle hat 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt.

45 Der Schweizer Nationalspieler Dan Ndoye steht im Abseits, der Linienrichter hebt die Fahne.

45 Der Schiedsrichter entschied auf Foul von Lisandro Martinez, da er versuchte, seinen Gegner festzuhalten. Der argentinische Nationalspieler hätte verwarnt werden können.

44 Der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo wurde vom Schiedsrichter wegen groben Foulspiels mit einer Gelben Karte verwarnt.

43 Der Schweizer Remo Freuler führte den Freistoß aus, aber seine Flanke war ungenau und der Ball ging ins Aus.

42 Leandro Paredes beging ein Foul. Schiedsrichter João Pinheiro pfiff und entschied auf Freistoß für die Schweiz.

40 Lisandro Martinez beging ein Foul, hielt seinen Gegner fest und wurde für das Unterbinden des Angriffs verwarnt.

39 Der Schweizer Mittelfeldspieler Denis Zakaria wurde von Schiedsrichter João Pinheiro nach einem Foul mit der gelben Karte verwarnt.

36 Leandro Paredes beging ein Foul, indem er seinen Gegner zu Fall brachte, und der Schiedsrichter pfiff gegen den Argentinier.

36 Fabian Rieder brachte den Freistoß in den Schweizer Strafraum. Der argentinische Torhüter stieg hoch, fing den Ball ab und klärte die Situation.

35 Julian Alvarez beging ein Foul für Argentinien, Schiedsrichter Joao Pinheiro unterbrach das Spiel.

35 Fabian Rieder führte den Eckball aus, aber der Verteidiger blockte den Ball ab.

34 Granit Xhaka brachte eine brillante Flanke in den Strafraum, doch die Verteidiger klärten den Ball. Die Schweiz bekommt einen Eckball.

32 Dan Ndoye ging für die Schweiz sehr hart in den Zweikampf und João Pinheiro entschied auf Foul.

31 Breel Embolo kam im Strafraum zu Fall, doch der Schiedsrichter wies die Elfmeterforderungen der Schweizer Spieler zurück.

30 In der 30. Spielminute beträgt der Ballbesitz 46% für Argentinien und 54% für die Schweiz.

28 Der Schweizer Mittelfeldspieler Granit Xhaka beging ein Foul und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel.

23 Auf dem Spielfeld wurde eine Trinkpause für die Spieler angekündigt.

23 Djibril Sow (Schweiz) hielt seinen Gegenspieler offensichtlich fest, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel.

22 Schiedsrichter Joao Pinheiro entschied auf Foul von Fabian Rieder nach einem zu harten Einsteigen gegen seinen Gegenspieler.

20 Der argentinische Stürmer Julian Alvarez köpfte aufs Tor, doch der Linienrichter entschied auf Abseits.

20 Der Schweizer Djibril Sow entkam seinem Bewacher und schoss von außerhalb des Strafraums mittig aufs Tor, doch Emiliano Martínez war zur Stelle und fing den Ball sicher ab.

17 Ricardo Rodriguez beging ein Foul für die Schweiz und Schiedsrichter Joao Pinheiro hat das Spiel unterbrochen.

15 Granit Xhaka spielte den Ball mit der Hand, war aber vom Pfiff des Schiedsrichters überrascht.

12 Cristian Gabriel Romero wurde vom Schiedsrichter wegen eines Fouls verwarnt. Der argentinische Verteidiger sah die Gelbe Karte.

10 Lionel Messi führt den Eckball aus. Alexis Mac Allister köpft den Ball in die rechte Ecke und erzielt den Führungstreffer.

9 Der Ball ist im Aus. Argentinien führt einen Eckball aus.

9 Lionel Messi führte den Eckball aus, aber die Schweizer Abwehr klärte den Ball aus der Gefahrenzone.

9 Alexis Mac Allister gab einen gefährlichen Schuss auf das argentinische Tor ab, aber ein Verteidiger blockte den Ball und entschärfte die Situation. Argentinien führt einen Eckball aus.

7 Der Schiedsrichter pfeift! Elfmeter für die Schweiz nach einem Handspiel von Ricardo Rodriguez im Strafraum.

7 Granit Xhaka schoss aus der Distanz ungenau, der Ball flog auf die Tribüne.

6 Djibril Sow versuchte eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die argentinische Abwehr fing den Ball ab.

3 Julian Alvarez beging im Angriff ein Foul und der Schiedsrichter pfiff gegen den argentinischen Spieler.

1 Der Schweizer Mittelfeldspieler Denis Zakaria beging ein Foul, und Schiedsrichter João Pinheiro pfiff das Vergehen ab.

1 Denis Zakaria zog aus der Distanz ab, doch die Verteidiger blockten den Schuss ab.

1 Das Spiel hat begonnen! Der Anpfiff zwischen Argentinien und der Schweiz ist erfolgt, verfolgen Sie die Partie.

07:19 Die Schweizer Nationalmannschaft hat das Spiel angepfiffen.

07:19 João Pinheiro wurde als Schiedsrichter für dieses Spiel ernannt.

07:19 Vor Spielbeginn können Sie sich die heutigen Startaufstellungen ansehen.