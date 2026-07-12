Warum verließ Erling Haaland das Spielfeld? Details zum dramatischen Duell zwischen Norwegen und England

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Warum verließ Erling Haaland das Spielfeld? Details zum dramatischen Duell zwischen Norwegen und England

Das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Norwegen und England war voller unerwarteter Wendungen für die Fußballwelt. Obwohl Norwegen das Spiel in Miami verlor und aus dem Turnier ausschied, lag das Hauptaugenmerk auf der Auswechslung von Teamleader Erling Haaland kurz vor Spielende. Der Abgang des Stars von Manchester City, der als gefährlichster Stürmer der Welt gilt, warf viele Fragen auf. Goal.com berichtet.

In der Verlängerung, als Norwegen mit aller Kraft auf den Ausgleich drängte, nahm Cheftrainer Stale Solbakken Erling Haaland vom Platz. Diese Entscheidung überraschte nicht nur die Fans, sondern auch die Experten, da Haaland jederzeit das Schicksal des Spiels hätte entscheiden können. Laut Goal.com klärte der Trainer diese umstrittene Entscheidung nach dem Spiel auf.

Ermüdung und Verletzungsfaktor

Solbakken betonte, dass die Auswechslung von Erling Haaland keine taktische Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit war. Dem Trainer zufolge war der Stürmer körperlich nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzusetzen. „Es war keine schwierige Entscheidung, ihn auszuwechseln, weil er völlig erschöpft war. Vielleicht hätte ich ihn 10 Minuten früher auswechseln sollen“, erklärte der norwegische Trainer. Es stellte sich heraus, dass Haaland nicht nur wegen der Erschöpfung hinkte, sondern auch wegen einer leichten Verletzung (Muskelzerrung), die er sich in der zweiten Halbzeit zugezogen hatte.

Während des gesamten Turniers bewies Erling Haaland erneut sein hohes Können. Er bestritt fünf Spiele und erzielte dabei 7 Tore. Solbakken verteidigte seinen Schützling und betonte, dass er während des Turniers alles gegeben und einen großen Beitrag zum Erfolg der norwegischen Nationalmannschaft geleistet habe. Trotz der Niederlage wird Haaland als einer der hellsten Sterne dieser Meisterschaft in Nordamerika in Erinnerung bleiben.

Englands willensstarker Sieg

Zum Spielverlauf: Norwegen ging durch ein Tor von Andreas Schjelderup in der 36. Minute in Führung. Doch die englische Nationalmannschaft gab nicht auf. Real-Madrid-Star Jude Bellingham zeigte erneut Heldenmut und glich noch vor der Pause aus. In der dritten Minute der Verlängerung war es Bellingham, der den Siegtreffer erzielte und die Mannschaft von Thomas Tuchel ins Halbfinale führte.

Jorgen Strand Larsen, der für Erling Haaland eingewechselt wurde, konnte den Stürmer von Manchester City nicht ersetzen. Obwohl Norwegen in den letzten Minuten den Druck erhöhte, machte sich das Fehlen des besten Torschützen bemerkbar. Die englischen Verteidiger konnten sich nach Haalands Abgang deutlich freier bewegen und den Sieg über die Zeit retten. Damit erreichte England zum vierten Mal in seiner Geschichte das Halbfinale einer Weltmeisterschaft.

Obwohl diese Niederlage für Norwegen schmerzhaft ist, wird das Abschneiden der Mannschaft im Turnier positiv bewertet. Erling Haaland hat mit seinen phänomenalen Ergebnissen erneut bestätigt, dass er der beste Torschütze der Welt ist. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Englands nächsten Gegner im Halbfinale und den Weg der Mannschaft von Thomas Tuchel in Richtung Titel.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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