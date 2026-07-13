Harry Kane reagiert auf die Kritik von Thomas Tuchel: England noch nicht in Topform

Der englische Kapitän Harry Kane hat die scharfe Kritik von Cheftrainer Thomas Tuchel nach dem Viertelfinalsieg bei der Weltmeisterschaft gegen Norwegen unterstützt. Obwohl die „Three Lions“ das Halbfinale erreichten, äußerte sich der deutsche Trainer offen unzufrieden mit der Leistung des Teams in Miami, berichtet Goal.com.

Trotz des 2:1-Sieges durch einen Doppelpack von Jude Bellingham bezeichnete Tuchel die Mannschaft als „glücklich“ und bemängelte die mangelnde technische Ruhe und Geschwindigkeit. Laut Goal.com erklärte Harry Kane den Ansatz des Trainers damit, dass dieser die Qualität aus dem Training auf das Spielfeld übertragen wolle.

Harry Kane betonte, er verstehe die hohen Ansprüche des Trainers. Er glaube, dass Tuchel das hohe Niveau der Spieler im Training sehe und dieselbe Qualität in Pflichtspielen verlange. „Er weiß, wie wir angreifen und welche Qualität wir in Eins-gegen-Eins-Duellen haben, und er möchte, dass wir diese Version von uns zeigen“, betonte der Stürmer des FC Bayern.

Hohe Standards vor dem Halbfinale

England steht zum vierten Mal in der Geschichte in einem Halbfinale eines großen Turniers. Sowohl innerhalb der Mannschaft als auch unter Experten herrscht jedoch die Meinung vor, dass England noch kein Spiel über 90 Minuten vollkommen kontrolliert hat. Kane gab zu, dass das Team während des Turniers in Nordamerika seine wahre Stärke nur in kurzen Episoden gezeigt habe.

„Wir haben unser bestes Niveau noch nicht erreicht. Gegen Norwegen haben wir uns nur in kurzen Momenten gezeigt. Die volle Kontrolle, die wir uns wünschen, ist noch nicht da, aber im Halbfinale spielen wir gegen eines der besten Teams der Welt (Argentinien), und das wird ein noch höheres Niveau von uns erfordern“, sagte der Kapitän.

Interessanterweise stieß die Kritik des Trainers bei einem anderen Star des Teams, Jude Bellingham, auf wenig Gegenliebe. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid wies darauf hin, dass die schwierigen Wetterbedingungen in Miami und das Duell gegen Stars wie Erling Haaland und Martin Odegaard nicht einfach seien. Dennoch versicherte Kane, dass die Atmosphäre im Team stabil sei und der Fokus voll auf der nächsten Runde liege.

Die Situation in der Torschützenliste

Derzeit stehen zwei Leistungsträger der englischen Nationalmannschaft weit oben in der Torschützenliste des Turniers:

Lionel Messi und Kylian Mbappé — je 8 Tore;

Erling Haaland — 7 Tore;

Harry Kane und Jude Bellingham — je 6 Tore.

Abschließend lobte Harry Kane die disziplinierte Defensivarbeit des Teams und die Verantwortung, die Spieler wie Jude Bellingham in schwierigen Situationen übernehmen. England trifft nun im Halbfinale auf Argentinien – ein Spiel, das für Tuchels Schützlinge ein echter Härtetest werden dürfte.