Harvey Elliott kehrt nach Liverpool zurück: Andoni Iraola spricht über die Zukunft des Spielers

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Harvey Elliott kehrt nach Liverpool zurück: Andoni Iraola spricht über die Zukunft des Spielers

Der neue Cheftrainer des FC Liverpool, Andoni Iraola, hat der Ungewissheit um Mittelfeldspieler Harvey Elliott ein Ende gesetzt. Der 23-Jährige, der die letzte Saison als Leihgabe bei Aston Villa verbrachte, dort aber aufgrund unerwarteter Vertragsklauseln ohne Spielpraxis blieb, kehrte vorzeitig an den Mersey zurück. Iraola betonte, dass das junge Talent an der Anfield Road noch eine glänzende Zukunft vor sich habe. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com wurde Harvey Elliotts Zeit beim Verein aus Birmingham eher zum Opfer finanzieller und rechtlicher Einschränkungen als sportlicher Prinzipien. Als der Spieler zu Aston Villa wechselte, enthielt der Vertrag eine Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Pfund, falls er eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreichen sollte. Die Führung von Villa entschied sich, den Spieler aus dem Kader zu streichen, um diese Zahlung zu vermeiden.

Leih-Misserfolg und die Haltung des Trainers

Diese Situation wurde als einer der erfolglosesten Deals der Premier-League-Saison bewertet. Unter Unai Emery kam Elliott auf nur 109 Spielminuten. Sogar Emery selbst entschuldigte sich bei dem Spieler und bezeichnete die Situation als "peinlich". Dennoch schätzt Andoni Iraola die mentale Verfassung und den Eifer des Spielers im Training sehr.

"Natürlich wird Harvey bei uns bleiben. Ich habe in seinen Augen einen riesigen Willen gesehen, sich zu beweisen. Er wird in der Saisonvorbereitung seine Chance bekommen. Das Team braucht talentierte Spieler wie Elliott, und seine vorzeitige Rückkehr ist ein gutes Signal für uns", betonte der spanische Fachmann.

Laut Iraola sollte Elliott die schwierige Zeit der letzten Saison als Lektion begreifen. Der Trainer zeigte sich überzeugt, dass der Spieler aus dieser negativen Erfahrung Kraft schöpfen und noch härter arbeiten werde, um sich einen Platz in der Startelf von Liverpool zu erkämpfen. Derzeit arbeitet der Spieler im AXA Training Centre an seiner körperlichen Fitness.

Pläne für die neue Saison

Die Führung des FC Liverpool hatte das Team nach dem Abschied von Arne Slot Andoni Iraola anvertraut. Der neue Trainer verbrachte seine erste Woche damit, das Potenzial der U21-Mannschaft und der von Leihgeschäften zurückgekehrten Spieler zu bewerten. Dies ist eine günstige Gelegenheit für Elliott, unter einem neuen Trainer bei Null anzufangen und an seine glänzenden Leistungen bei der U21-Europameisterschaft 2025 anzuknüpfen.

Für die Merseysider sind dieses Transferfenster und die Saisonvorbereitung entscheidend für die Optimierung des Kaders. Elliotts Vielseitigkeit, sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel spielen zu können, dürfte in Iraolas taktischen Plänen von Nutzen sein. Die Fans warten darauf, dass der Mittelfeldspieler, in den einst große Hoffnungen gesetzt wurden, wieder zu seiner alten Form zurückfindet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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