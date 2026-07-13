Der Londoner Verein Chelsea bereitet sich darauf vor, sich von Stürmer Alejandro Garnacho zu trennen, der letztes Jahr mit großen Erwartungen von Manchester United verpflichtet wurde. Der neue Cheftrainer des Teams, Xabi Alonso, gab eine überraschende Erklärung zur Zukunft des Argentiniers ab und deutete an, dass seine Zeit im Verein zu Ende geht. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht von The Telegraph sind die Führungsebene und der Trainerstab von Chelsea der Ansicht, dass der Transfer vor einem Jahr nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht hat. Xabi Alonso traf sich mit den Sportdirektoren und bestätigte, dass Verhandlungen über den Transfer des Spielers laufen. Dem Trainer zufolge gibt es derzeit ernsthaftes Interesse anderer Vereine an dem Spieler.

"Die Situation ist so, dass wir mit den Sportdirektoren gesprochen haben und wissen, dass Interesse von anderen Vereinen besteht. Wir werden die Entwicklung der Ereignisse beobachten und ich hoffe, dass dieser Prozess für alle Beteiligten bestmöglich endet", betonte Xabi Alonso auf einer Pressekonferenz.

Erfolglose Saison und finanzieller Druck

Garnacho konnte sich in der Saison 2025/26 in der englischen Premier League nicht beweisen. Der 22-jährige Flügelspieler, der für 40 Millionen Pfund verpflichtet wurde, erzielte während der gesamten Saison nur ein einziges Ligator. Seine schwache Form trug nicht nur dazu bei, dass der Verein auf den 10. Tabellenplatz abrutschte, sondern kostete den Spieler auch die Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der argentinischen Nationalmannschaft.

Laut Goal.com hat Chelsea derzeit mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Da der Verein die Qualifikation für europäische Wettbewerbe verpasst hat, ist das Ziel, den Kader zu verkleinern und einen Teil der investierten Gelder zurückzugewinnen. Es ist erwähnenswert, dass gemäß dem mit Manchester United geschlossenen Vertrag 10 Prozent der Einnahmen aus einem zukünftigen Verkauf an die "Red Devils" fließen.

Wettbewerb unter italienischen Vereinen

Obwohl es für Garnacho in England nicht gut lief, zeigen Vereine aus der italienischen Serie A großes Interesse an ihm. Insbesondere die Roma ist bereit, den Spieler in ihren Kader aufzunehmen. Auch Napoli, Juventus und Milan beobachten die Situation des Flügelspielers genau.

Die Führung von Chelsea möchte jedoch keine Leihangebote in Betracht ziehen. Die Londoner haben erklärt, dass sie nur einem festen Transfer zustimmen werden und versuchen, so viel wie möglich von der getätigten Investition zurückzuerhalten. Die Verhandlungen befinden sich derzeit in einer entscheidenden Phase.