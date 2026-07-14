Barcelona gibt die Verpflichtung des jungen ecuadorianischen Talents Josue Caicedo bekannt

Der katalanische Barcelona Klub hat die Verpflichtung des 18-jährigen ecuadorianischen Verteidigers Josue Caicedo offiziell abgeschlossen und setzt damit seine aktive Scouting-Arbeit auf dem südamerikanischen Markt fort. Laut Angaben der Pressestelle des Vereins wechselt das Talent auf Leihbasis von LDU Quito zum Klub. Dieser Transfer ist Teil der Strategie des Vereins, ein Fundament für die Zukunft zu schaffen. Dies berichtet Goal.com .

Gemäß der Vereinbarung zwischen den Katalanen und LDU Quito wird Caicedo in der Saison 2026/27 für Barcelona Atlètic (die Reservemannschaft des Klubs) spielen. Der Vertrag enthält eine Kaufoption am Ende der Saison. Sollte sich der junge Verteidiger in seiner Debütsaison in Spanien beweisen, könnte er in die erste Mannschaft aufrücken.

Moderner Außenverteidiger und taktischer Vorteil

Josue Caicedo wird als Verteidiger mit "Angriffsprofil" beschrieben, der den Anforderungen des modernen Fußballs voll und ganz entspricht. Seine Physis und explosive Schnelligkeit können auf der linken Außenbahn für den Gegner zu ernsthaften Problemen führen. Insbesondere seine Fähigkeit, sich in den Angriff einzuschalten und in der Nähe des gegnerischen Strafraums für Überzahl zu sorgen, hat die Aufmerksamkeit derScouts auf sich gezogen.

Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigte diesen Deal exklusiv und merkte an, dass das Abenteuer des Spielers im europäischen Fußball begonnen hat. Caicedo wird nun unter der Leitung von Juliano Belletti in der Segunda Federación Erfahrungen sammeln. Der Trainerstab um Belletti wird daran arbeiten, das technische Potenzial des jungen Ecuadorianers an die Traditionen von La Masia anzupassen.

Caicedos Talent wurde erstmals während des U-20 Copa Libertadores Turniers deutlich. Seine universellen Qualitäten, nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive, hinterließen bei den katalanischen Spezialisten einen großen Eindruck. Die Vereinsführung ist der Ansicht, dass seine physischen Voraussetzungen ausreichen, um in Zukunft das Niveau der ersten Mannschaft zu erreichen.

Große Erfahrung und kontinentales Debüt

Obwohl er gerade erst 18 Jahre alt geworden ist, verfügt Caicedo bereits über Erfahrung im Profifußball. Er hat bereits 8 offizielle Einsätze für die erste Mannschaft von LDU Quito absolviert. 7 davon entfielen auf die ecuadorianische Liga. Am wichtigsten ist, dass er sein internationales Debüt im prestigeträchtigsten Turnier Südamerikas, der Copa Libertadores, gegen Always Ready gab.

Dieser Transfer ist eine logische Fortsetzung der BarcelonaPolitik der letzten Jahre, junge Talente aus Südamerika wie Ronald Araujo zu verpflichten und sie zu Weltklasse-Stars zu entwickeln. Nun muss Josue Caicedo sein Potenzial in einer der stärksten Akademien Europas unter Beweis stellen.