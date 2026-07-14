Rodri zurück zu alter Stärke: Pedri-Problematik bei Spanien

Während die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft näher rückt, gibt es aus dem Lager der spanischen Nationalmannschaft sowohl erfreuliche als auch besorgniserregende Nachrichten. Während Teamleader Rodri die hohe Form eines Ballon d'Or-Gewinners zeigt, droht dem jungen Star Pedri unerwartet der Verlust seines Stammplatzes. Diese Situation sorgt in der spanischen Fußballgemeinschaft für hitzige Debatten, berichtet Goal.com berichtet .

Dass Pedris Name im Kader für das Viertelfinale gegen Belgien fehlte, überraschte viele. Zunächst vermuteten Experten und Fans eine leichte Verletzung, da es unvorstellbar schien, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona bei voller Fitness auf der Bank sitzen würde. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Entscheidung rein taktische Gründe hatte und nicht auf einer Verletzung beruhte.

Rodri und Pedri: Zwei unterschiedliche Situationen

Laut einer Analyse von Goal.com erweist sich Rodri während des Turniers in Nordamerika als echter Anführer. Er kontrolliert das Mittelfeld und bildete das Fundament für Spaniens Weg ins Halbfinale. Von diesem Duo, das den Kern der Mannschaft bildete, die vor zwei Jahren die Europameisterschaft in Deutschland gewann, wurden auch diesmal große Leistungen erwartet.

Obwohl Pedri im ersten Turnierspiel gegen Kap Verde fünf gefährliche Chancen kreierte, konnte er keine Torbeteiligungen verbuchen. Die spanische Presse und die Fans haben sehr hohe Erwartungen an ihn, weshalb seine mangelnde Effizienz zum Ziel der Kritik wurde. Besonders Real-Madrid-Fans äußern sich scharf über Pedris Leistung und verweisen dabei auf die glänzenden Auftritte von Jude Bellingham im Turnier.

Sorgen vor dem Duell gegen Frankreich

Die spanische Nationalmannschaft trifft im Halbfinale in Texas auf Frankreich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Pedri auch in diesem Spiel auf der Bank bleibt, ist sehr hoch. Der Trainerstab ist derzeit ergebnisorientierter und bevorzugt physisch robuste Spieler. Zudem schränkt Pedris Rolle in einer tieferen Position seine Möglichkeiten ein, Angriffe erfolgreich abzuschließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spanien das Gleichgewicht im Mittelfeld wahren muss, wenn sie den Weltmeistertitel gewinnen wollen. Rodri erfüllt seine Aufgaben hervorragend, doch Pedris Rolle bei der Organisation kreativer Angriffe ist nach wie vor spürbar. Das Spiel gegen Frankreich wird für Spanien eine große Prüfung – nicht nur für den Einzug ins Finale, sondern auch für die Frage, wie sie ihre talentiertesten Spieler am besten einsetzen.