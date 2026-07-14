Bosch startet erstmals Halbleiterproduktion in den USA

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Bosch startet erstmals Halbleiterproduktion in den USA

Der deutsche Technologiegigant Bosch hat erstmals in seiner Geschichte mit der Produktion von Mikrochips auf US-amerikanischem Boden begonnen. Im neuen Werk in Roseville, Kalifornien, liefen erfolgreich erste Testchargen von Halbleitern vom Band. Dieser Schritt ist nicht nur für das Unternehmen von strategischer Bedeutung, sondern auch ein wichtiger Meilenstein zur Stärkung der Lieferkette auf dem globalen Elektronikmarkt, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Im Rahmen des Projekts hat Bosch auf Basis des 2023 übernommenen Unternehmens TSI Semiconductors moderne Produktionskapazitäten aufgebaut. Das Werk mit einem geschätzten Gesamtwert von 2 Milliarden Dollar soll bis Jahresende die volle Serienproduktion aufnehmen. Laut ixbt.com wird die Initiative von der US-Regierung unterstützt, die im Rahmen des CHIPS Act staatliche Subventionen in Höhe von 225 Millionen Dollar bereitgestellt hat.

Siliziumkarbid: Die Technologie der Zukunft

Der Schwerpunkt des neuen Werks liegt auf der Herstellung von Mikrochips auf Basis von Siliziumkarbid (SiC). Diese Art von Chips gilt als deutlich effizienter und widerstandsfähiger als herkömmliche Siliziumkomponenten. Besonders in der Elektroauto-Industrie sind sie unverzichtbar. SiC-Chips reduzieren Energieverluste bei der Übertragung von der Batterie zum Elektromotor, was die Reichweite des Fahrzeugs erhöht und den Ladevorgang beschleunigt.

Darüber hinaus finden diese Halbleiter breite Anwendung in Rechenzentren (data-centers) und der Verteidigungsindustrie. Paul Thomas, Präsident von Bosch North America, betonte, dass die rasante Entwicklung von AI-Technologien die Nachfrage nach solchen Hochleistungschips drastisch erhöht habe.

Strategische Investitionen und globale Ziele

Die Pläne von Bosch auf dem US-Markt beschränken sich nicht nur auf ein Werk. Das Unternehmen strebt an, bis 2031 insgesamt 7,5 Milliarden Dollar in die Wirtschaft des Landes zu investieren. Solche Großprojekte dienen dazu, die Stabilität der Lieferkette angesichts globaler Logistikkrisen zu gewährleisten.

Derzeit legen Automobilhersteller besonderen Wert auf die Lokalisierung von Bauteilen. Die Aufnahme der Chip-Produktion durch Bosch in den USA ermöglicht es großen Marken auf dem nordamerikanischen Automobilmarkt, Logistikkosten zu senken und das Produktionstempo zu erhöhen. Dies könnte in naher Zukunft indirekt zu sinkenden Preisen für Elektroautos führen.

Auch für Verbraucher in Usbekistan ist diese Nachricht von Bedeutung, da Bosch-Komponenten in vielen weltweit bekannten Automarken verbaut sind, einschließlich moderner Elektrofahrzeuge, die auf unseren Straßen unterwegs sind. Die Ausweitung der globalen Produktion schafft die Grundlage dafür, dass technologische Produkte zugänglicher und verbreiteter werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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