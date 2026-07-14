Zwei gefährliche Infektionen breiten sich in den USA aus, Dutzende im Krankenhaus

Zwei verschiedene Infektionskrankheiten, die nacheinander in der Region Long Island im US-Bundesstaat New York registriert wurden, bereiten Gesundheitsexperten große Sorgen. In der Region wurde ein Parasit, der starken Durchfall verursacht, Cyclosporiasis nachgewiesen, während andererseits Salmonellen zu Dutzenden Krankenhausaufenthalten geführt haben.

Nach Angaben der lokalen Gesundheitsbehörden wurden im Nassau County Cyclosporiasis in 17 Fällen offiziell bestätigt. Expertenbetonen, dass dieser Parasit hauptsächlich durch importiertes Obst und Gemüse übertragen wird und bei Patienten starken Durchfall verursachen kann, der länger als einen Monat anhält. Allein im Juni wurden 11 neue Fälle registriert.

Alissa Zohrabian, eine Vertreterin des Gesundheitsministeriums von Nassau County, erklärte, dass die Behörde alle unter den Bewohnern des Bezirks identifizierten Cyclosporiasis-Fälle genau beobachtet. Auch der Anstieg der Fälle in den gesamten USA steht unter besonderer Beobachtung.

Berichten zufolge zeigen die 17 im laufenden Jahr registrierten Fälle einen deutlichen Anstieg gegenüber den 10 Fällen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Gesundheitsexperten raten den Bürgern, sich vor und nach dem Umgang mit rohem Obst und Gemüse gründlich die Hände mit Seife zu waschen, alle Produkte vor dem Verzehr gründlich zu reinigen und separate saubere Schneidebretter und Küchenutensilien zu verwenden.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das Kochen von Lebensmitteln bei mindestens 158 Grad Fahrenheit (etwa 70°C) hilft, den Parasiten abzutöten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Bundesstaates New York wurden landesweit mehr als 400 Fälle von Cyclosporiasis registriert, wobei der Großteil auf New York City entfällt.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden bis zum 11. Juli fast 850 bestätigte Cyclosporiasis-Fälle in 31 Bundesstaaten registriert. Davon mussten 86 Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die CDC teilte außerdem mit, dass sie derzeit zusätzliche Analysen zu mehr als 1.500 Verdachtsfällen durchführt. Ziel ist es zu bestätigen, ob es sich bei diesen Erkrankungen um in den USA erworbene Cyclosporiasis-Fälle handelt.

Unterdessen kämpft auch das Suffolk County auf Long Island mit der Ausbreitung einer weiteren gefährlichen Krankheit — Salmonellen . Vorläufigen Informationen zufolge könnte die Infektion mit dem Palm Tree Music Festival in Verbindung stehen, das in einem lokalen Indianerreservat stattfand.

Beamte und Quellen berichten, dass seit dem 1. Juli 58 Patienten mit Salmonellen-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Experten setzen ihre Untersuchungen fort, um die Quelle der Krankheit zu identifizieren und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.