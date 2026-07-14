Der englische Kapitän Harry Kane hat Berichte über eine schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft vor dem WM-Halbfinale scharf zurückgewiesen. Vor dem entscheidenden Duell gegen Argentinien beschuldigte der Stürmer die Medien, künstliche Spaltungen provozieren zu wollen, und betonte, dass es keinerlei Konflikte zwischen den Spielern und dem Trainerstab gebe. Dies berichtet Goal.com .

Die Situation hatte sich nach dem Viertelfinalsieg gegen Norwegen zugespitzt. Damals äußerte Cheftrainer Thomas Tuchel offen seine Unzufriedenheit mit der Leistung des Teams und behauptete, die Engländer hätten lediglich Glück gehabt. Die eher kühle und knappe Reaktion von Real-Madrid-Mittelfeldspieler Jude Bellingham auf diese Kritik sorgte in der Presse für zahlreiche Spekulationen.

Der "Kalte Krieg" zwischen Bellingham und Tuchel

Wie Goal.com berichtet, baten Journalisten Jude Bellingham nach der harten Kritik von Thomas Tuchel um eine Stellungnahme zu den Aussagen des Trainers. Der junge Star antwortete lediglich: "Was auch immer passiert, es ist schwer auf dem Platz zu kämpfen, es war harte Arbeit." Genau dieser kurze Austausch bildete die Grundlage für Schlagzeilen in der englischen Presse über Unzufriedenheit innerhalb des Teams.

Harry Kane stellte die Situation in einem Interview mit BBC Sport klar. Seiner Meinung nach sei es unfair, fünf Minuten nach Spielende eine perfekte Antwort von einem Spieler zu erwarten, wenn die Emotionen noch nicht abgekühlt sind und die Worte des Trainers noch nicht vollständig verarbeitet wurden. Kane kritisierte die Medien dafür, aus solchen Kleinigkeiten ein großes Problem zu machen.

Teamgeist und ein neuer Stil

"Wir sind als eine Einheit hierhergekommen, und genau wegen unseres Zusammenhalts haben wir diese Phase erreicht. Solche Spaltungen zu erfinden, ist für die englischen Medien bei großen Turnieren zur Gewohnheit geworden. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall — Spieler, Trainer und Betreuer ziehen an einem Strang", betonte der englische Kapitän.

Kane verteidigte zudem den direkten Kommunikationsstil von Thomas Tuchel. Er ist der Ansicht, dass sich die Mannschaft nach der vorsichtigen Ära unter Gareth Southgate an die aufrichtige und manchmal harte Kritik des deutschen Trainers gewöhnt hat. Die Spieler schätzen es, dass der Trainer seine Meinung ohne Umschweife äußert, was ihnen Vertrauen gibt.

Thomas Tuchel beweist weiterhin, dass er einer der besten Trainer der Welt ist. Kane fügte hinzu, dass das Team ihn in den letzten zwei Jahren gut kennengelernt habe und die Anforderungen des Trainers richtig verstehe. England konzentriert sich derzeit voll auf das wichtige Spiel gegen Argentinien, und Gerüchte über interne Unstimmigkeiten werden die Vorbereitung der Mannschaft nicht beeinflussen.