Der saudi-arabische Klub Al-Nassr steckt in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Bei dem Team, für das Cristiano Ronaldo spielt, sind nicht nur neue Transfers zum Erliegen gekommen, sondern es gibt auch Verzögerungen bei der Auszahlung der Gehälter der aktuellen Spieler. Diese Situation könnte sich negativ auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft vor der neuen Saison auswirken. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Informationen der Publikation Al-Riyadiyah leidet der Klub unter einem Liquiditätsengpass, der den täglichen Geschäftsbetrieb erschwert. Insbesondere haben einige Spieler der ersten Mannschaft nur einen Teil ihrer Gehälter für Juni erhalten. Es gibt bisher keine klaren Fristen, wann die Geschäftsführung die ausstehenden Schulden begleichen wird.

Transfers und Kaderprobleme

Die gravierendste Folge der Finanzkrise ist der Rückschlag für die Aktivitäten des Klubs auf dem Transfermarkt. Al-Nassr suchte nach einem geeigneten Ersatz für den kroatischen Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic, der das Team kürzlich verlassen hat. Aufgrund von Bargeldmangel wurden jedoch alle Verhandlungen und Prozesse zur Verpflichtung neuer Spieler auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Der technische Stab des Klubs hatte die Verstärkung des zentralen Mittelfelds als Priorität festgelegt. Sollte sich die wirtschaftliche Lage jedoch nicht verbessern, muss das Team mit einem deutlich geschwächten Kader in die neue Saison starten. Dies ist ein herber Verlust für eine Mannschaft, die in der Saudi Pro League um den Titel kämpft.

Auch für den neuen Cheftrainer Ange Postecoglou ist dies eine unerwartete Herausforderung. Er muss das Team gleichzeitig auf vier große Wettbewerbe vorbereiten – die saudi-arabische Liga, den King's Cup, den Supercup und die AFC Champions League Elite. Ohne die Lücken im Kader zu schließen, wird ein Erfolg an allen Fronten fast unmöglich.

Laut Goal.com sorgt der Zustand von Cristiano Ronaldos Team bei den Fans für Besorgnis, während die Hauptkonkurrenten von Al-Nassr auf dem Transfermarkt aktiv sind. Es heißt, die Klubführung ergreife Maßnahmen, um zusätzliche Investitionen zur Stabilisierung der Lage zu gewinnen.

Zur Erinnerung: Al-Nassr hat in den letzten Jahren enorme Summen für die Transfers von Cristiano Ronaldo und anderen Starspielern ausgegeben. Die aktuelle Finanzlücke stellt die langfristige Stabilität der wirtschaftlichen Strategie des Klubs in Frage.