Wie Thomas Tuchel die Aufstellung für das Halbfinale gegen Argentinien wählt: Ein neuer Plan für England

Die Weltmeisterschaft ist in ihre entscheidende Phase eingetreten. Im Halbfinale treffen zwei erbitterte Rivalen der Fußballwelt aufeinander — England und Argentinien. Obwohl die „Three Lions“ unter Thomas Tuchel bisher einen relativ einfachen Weg hatten, erwartet sie nun ein ernsthafter Test gegen den amtierenden Weltmeister um Lionel Messi. Goal.com hat vor diesem wichtigen Duell seine Analyse zur potenziellen und optimalen Aufstellung der Engländer präsentiert. Dies berichtet Goal.com .

Die englische Nationalmannschaft konnte ihre Stärke unter Beweis stellen, indem sie die Gastgeber im Viertelfinale im Estadio Azteca in Mexiko besiegte. Das Spiel gegen Argentinien erfordert jedoch ein völlig anderes Maß an Verantwortung. Obwohl „La Albiceleste“ in diesem Turnier bisher nicht glänzen konnte, haben sie die Eigenschaft, in den entscheidenden Momenten Ergebnisse zu erzielen, wie sie es bei der Weltmeisterschaft 2022 und den Copa América-Finals 2024 gezeigt haben. Besonders gegen einen „Big-Game-Player“ wie Lionel Messi ist ein vorsichtiger Plan erforderlich.

Veränderungen in der Abwehr und die Rückkehr von James

Eines der größten Rätsel für Thomas Tuchel betrifft die rechte Seite der Abwehr. Reece James, der sich von einer Verletzung erholt, spielte 50 Minuten gegen Norwegen und konnte dem Team die nötige Kontrolle verleihen. Seine Erfahrung und seine Fähigkeit, sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld zu spielen, könnten im Spiel gegen Argentinien entscheidend sein. Sollte er nicht für 90 Minuten bereit sein, steht Djed Spence als Einwechselspieler bereit.

In der Innenverteidigung ist die Situation um John Stones etwas kompliziert. Aufgrund seines körperlichen Zustands scheint es für den Verteidiger von Manchester City schwierig, zwei volle Spiele in einer Woche zu absolvieren. Aus diesem Grund wird erwartet, dass Ezri Konsa in der Startelf steht und Stones erst spät von der Bank kommt. Im Tor ist Jordan Pickford mit seinen zuverlässigen Leistungen Tuchels unangefochtene Wahl.

Führungsspieler im Mittelfeld und Angriff

Die beste Nachricht für England ist, dass Declan Rice voll einsatzbereit ist. Seine Rolle als Abräumer und Bindeglied im Zentrum des Spielfelds wird ein Schlüsselfaktor sein, um Messi zu stoppen. Auch Bukayo Saka zeigt, dass er zu seiner Bestform zurückkehrt, was für die gegnerischen Verteidiger eine ständige Bedrohung darstellen wird.

Der größte Star des Teams, Jude Bellingham, erfüllt bisher alle Erwartungen. Seine Kreativität und seine Abschlussstärke werden voraussichtlich der Hauptgrund dafür sein, dass England das Finale erreicht. In Tuchels taktischem System wird Bellingham voraussichtlich seine Rolle als freier Gestalter beibehalten, was die argentinische Abwehr vor Probleme stellen könnte.

Insgesamt hat die englische Nationalmannschaft das Halbfinale fast ohne personelle Verluste erreicht. Thomas Tuchels taktische Umstellungen und die individuelle Klasse der Spieler könnten die „Three Lions“ ihrem Traum, der seit 1966 besteht, näher bringen. Doch dafür müssen sie zunächst die Hürde des amtierenden Weltmeisters überwinden.