Junger Mann, der mit Leuten aus einem anderen Bus tanzte, wird zum Internet-Hit (Video)

Ein lustiger Vorfall während einer Reise verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Ein junger Mann, der mit dem Bus unterwegs war, schloss sich versehentlich einem Halay-Tanz an, den Passagiere eines anderen Busses organisierten.

Zunächst bemerkte er nicht, dass diese Leute nicht zu seiner Gruppe gehörten. Deshalb tanzte er einfach mit den anderen weiter.

Währenddessen hatte sich sein Bus noch nicht in Bewegung gesetzt. Der Fahrer und die Passagiere warteten gelassen darauf, dass der junge Mann seinen Tanz beendete.

Nachdem das Video im Netz verbreitet wurde, nahmen viele die Situation mit Humor. Einige Nutzer bewerten die gute Laune des jungen Mannes und die Tatsache, dass er so in den Tanz vertieft war, ohne die Situation zu bemerken, als äußerst amüsant.