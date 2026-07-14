Huawei übernimmt die Führung auf dem chinesischen Smartphone-Markt: Samsung und Xiaomi abgehängt

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Huawei übernimmt die Führung auf dem chinesischen Smartphone-Markt: Samsung und Xiaomi abgehängt

Der Wettbewerb auf dem chinesischen Smartphone-Markt hat eine neue Stufe erreicht. Laut dem neuesten Bericht des Marktforschungsunternehmens IDC hat Huawei seine Position im zweiten Quartal dieses Jahres deutlich gestärkt und ist zum größten Smartphone-Anbieter des Landes aufgestiegen. Dies zeigt, dass sich das Kräfteverhältnis nicht nur zwischen lokalen Marken, sondern auch unter den globalen Giganten verschiebt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Insgesamt gingen die Smartphone-Lieferungen in China im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 66 Millionen Einheiten zurück. Dies ist der fünfte Rückgang in Folge. Experten führen diesen negativen Trend auf die gestiegenen Kosten für Speicherchips und andere Komponenten zurück, was sich wiederum auf den Endpreis der Produkte ausgewirkt hat.

Huawei und Apple wachsen weiter

Vor dem Hintergrund des allgemeinen Marktrückgangs zeigten Huawei und Apple überraschende Ergebnisse. Huawei steigerte sein Liefervolumen um 19,4 Prozent und belegte mit einem Marktanteil von 22,6 Prozent den ersten Platz. Dies ist ein großer Erfolg für das Unternehmen, das nach den US-Sanktionen seine technologische Unabhängigkeit wiederherstellt. Apple erzielte ein Wachstum von 24,4 Prozent, erreichte einen Marktanteil von 18,1 Prozent und landete auf dem zweiten Platz.

Interessanterweise schaffte es Samsung, einer der weltweit größten Smartphone-Hersteller, nicht unter die Top 5 auf dem chinesischen Markt. Der südkoreanische Gigant steht in dieser Region unter starkem Druck durch lokale Marken. Obwohl Samsung in Usbekistan eine führende Rolle spielt, bevorzugen Nutzer in China eher ihre nationalen Marken oder Premium-iPhone-Geräte.

Rückgang bei Xiaomi und anderen Marken

Für andere große Hersteller verlief das Quartal weniger erfolgreich. Obwohl Xiaomi den fünften Platz belegte, sank das Liefervolumen um 21,7 Prozent. Auch bei Oppo und Vivo wurden Rückgänge von 9,7 bzw. 11,4 Prozent verzeichnet. Diese Situation wird damit erklärt, dass die Marken gezwungen waren, ihre Preispolitik zu überdenken.

Folgende Faktoren werden als Hauptgründe für den Anstieg der Smartphone-Preise genannt:

  • Ein starker Anstieg der Kosten für Mikrochips und Speichermodule;
  • Hersteller verlagern ihren Fokus von Budget-Modellen auf das Mittelklasse- und Premium-Segment;
  • Verbraucher verlängern die Nutzungsdauer ihrer Geräte.

IDC-Analysten stellen fest, dass viele Hersteller, die das Android-System nutzen, aufgrund gestiegener Komponentenkosten gezwungen waren, Budget-Modelle zu reduzieren. Dies hat die Kaufbereitschaft preisbewusster Kunden für neue Smartphones gedämpft. Diese Veränderungen auf dem chinesischen Markt könnten indirekt die globale Technologiewelt beeinflussen, einschließlich der Gadget-Preise in Usbekistan, da die meisten technologischen Innovationen und Preistrends in dieser Region entstehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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