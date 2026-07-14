Ehemaliger Abgeordneter nach Fund von 439 Waffen in seinem Haus festgenommen

In Kanada wurde der ehemalige Parlamentsabgeordnete Inky Mark festgenommen, nachdem in seinem Haus Hunderte von Waffen, Munition, eine antike Kanone und eine große Menge Bargeld gefunden wurden. Strafverfolgungsbehörden gaben an, dass der Fund im Rahmen einer Untersuchung wegen illegalen Waffenhandels gemacht wurde.

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) beschlagnahmte bei einer Durchsuchung eines Hauses in der Nähe von Dauphin, Manitoba, 439 Schusswaffen, Munition, eine antike Kanone und über 300.000 kanadische Dollar an Bargeld. Ermittler stellten fest, dass mindestens drei Waffen illegal in Umlauf gebracht wurden und bei einer weiteren die Seriennummer verändert worden war.

Der 78-jährige Inky Mark wurde wegen Waffenhandels, unerlaubten Besitzes von Vorrichtungen, unsicherer Aufbewahrung von Schusswaffen und einer Reihe weiterer Straftaten angeklagt. Er wurde am 7. Juli festgenommen und später unter gerichtlichen Auflagen wieder freigelassen.

Die Leitung der RCMP-Dienststelle in Manitoba betonte, dass illegaler Waffenhandel eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstelle, und erklärte, dass die Ermittlungen in diesem Fall andauern.

Die Ermittlungen begannen im März dieses Jahres, nachdem in den USA Informationen über waffenbezogene Anschuldigungen gegen eine andere Person aus der Umgebung von Dauphin eingegangen waren. Während dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass einige von Mark gekaufte Waffen nicht ordnungsgemäß registriert waren.

Bisher ist nicht bekannt, zu welchem Zweck die Waffen und das Bargeld aufbewahrt wurden. Polizeisprecher Barry Kirby erklärte, die einzige bisher bekannte Tatsache sei, dass Inky Mark Waffensammler ist.

Zur Information: Inky Mark war 1994 Bürgermeister von Dauphin und von 1997 bis 2010 Mitglied des kanadischen Parlaments. Er war im Laufe der Jahre für die Reform Party of Canada, Canadian Alliance und Conservative Party tätig und kandidierte 2015 als unabhängiger Kandidat bei der Parlamentswahl.