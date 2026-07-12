Redmi Note 17 Serie: 9000 mAh Akku und neue Snapdragon-Prozessoren

Die Redmi Note-Familie, eine der beliebtesten Serien der Xiaomi-Corporation, steht kurz vor einer Aktualisierung. Nur wenige Tage vor der offiziellen Premiere haben Insider alle wichtigen technischen Daten der Modelle Redmi Note 17 und Redmi Note 17 Pro enthüllt. Wie die Publikation Ixbt.com unter Berufung auf die Quelle Experience More berichtet, wollen die neuen Smartphones den Markt vor allem mit ihrer rekordverdächtigen Energiekapazität überraschen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Basismodell der Serie, das Redmi Note 17, wird von der Snapdragon 4 Gen 4-Plattform angetrieben. Das Smartphone ist mit einem 7-Zoll Samsung E4 Pro-Display ausgestattet, das Bilder in Full HD+-Auflösung und mit einer Helligkeit von bis zu 1800 nits liefert. Der wichtigste Aspekt ist, dass dieses Modell über einen riesigen 8000 mAh Akku verfügt. Das Gerät unterstützt 45W Schnellladen und 22,5W Reverse-Wired-Charging.

Fähigkeiten der Pro-Version und Rekordleistung

Das Modell Redmi Note 17 Pro ist mit dem leistungsstärkeren Snapdragon 6s Gen 4-Chip ausgestattet. Sein 6,83-Zoll flaches Display arbeitet mit 1,5K-Auflösung und bietet eine rekordverdächtige Spitzenhelligkeit von 3500 nits. Das wahre "Herz" dieses Modells ist jedoch der 9000 mAh Akku. Der Hersteller hat für diese Stromquelle eine 67W Schnellladetechnologie implementiert.

Bemerkenswert ist, dass Xiaomi ein spezielles Fünf-Jahres-Akkuserviceprogramm für die Pro-Version angekündigt hat. Sollte die Akkukapazität innerhalb von fünf Jahren Nutzung unter 80 Prozent fallen, ersetzt das Unternehmen ihn kostenlos durch einen neuen Akku mit einer höheren Kapazität von 10.000 mAh. Dies ist eine beispiellose Garantie für Smartphones der Mittelklasse.

Kamera und Schutzsysteme

Redmi Note 17 — IP65 Staub- und Wasserschutz;

Redmi Note 17 Pro — IP69K maximaler Schutzgrad (beständig gegen Heißwasserdruck und vollständiges Untertauchen).

Beide Modelle sind mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera auf Basis eines Sony-Sensors und einem optischen Fingerabdruckscanner im Display ausgestattet. Auch die Schutzart der Gehäuse wurde deutlich verbessert:

Trotz der technischen Verbesserungen wurde bekannt, dass die Seitenrahmen der Geräte aus Kunststoff gefertigt sind. Diese Entscheidung wurde möglicherweise getroffen, um das Gesamtgewicht der Smartphones im Rahmen zu halten und einen drastischen Preisanstieg zu vermeiden.

Die offizielle Präsentation der Redmi Note 17-Serie findet am 14. Juli statt. Unternehmensvertreter deuteten an, dass die Preise aufgrund neuer Technologien und riesiger Akkus leicht steigen könnten, und forderten die Nutzer auf, sich "mental darauf vorzubereiten". Auf dem Markt in Usbekistan wird erwartet, dass diese Modelle traditionell zu den meistverkauften Smartphones gehören werden.