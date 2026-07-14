Neuigkeiten für WhatsApp-Nutzer: Persönlicher Cloud-Speicher für iOS und Android in Planung

WhatsApp, einer der weltweit beliebtesten Messenger, arbeitet an einer neuen Methode zur Datenspeicherung für seine Nutzer. Künftig wird es möglich sein, Chat-Verläufe nicht mehr nur über Drittanbieter zu sichern, sondern den eigenen Cloud-Speicher der Plattform zu nutzen. Diese Funktion wird derzeit sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte getestet, wie Ixbt.com berichtet .

Derzeit speichern WhatsApp-Nutzer ihre Chats auf Google Drive unter Android oder in der iCloud bei Apple-Geräten. Die neue Funktion bietet Nutzern eine Wahlmöglichkeit: Sie können ihre Daten entweder über die gewohnten Dienste oder direkt im verschlüsselten Speicher von WhatsApp ablegen.

Sicherheit und kostenloser Speicherplatz

Laut Ixbt.com plant WhatsApp, den Nutzern bis zu 2 GB kostenlosen Speicherplatz in der eigenen Cloud anzubieten. Während dies für Textnachrichten und wichtige Dokumente ausreicht, werden für Nutzer mit vielen Mediendateien voraussichtlich kostenpflichtige Tarife eingeführt. So könnte beispielsweise eine Gebühr von etwa 1 Dollar pro Monat für 50 GB Speicherplatz anfallen.

Der Hauptvorteil des neuen Systems liegt in der hohen Sicherheit. Alle Backups, die in den WhatsApp-Cloud-Speicher hochgeladen werden, sind standardmäßig durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Nutzer können ihre Backups zusätzlich mit einem speziellen Passwort oder einem 64-stelligen Verschlüsselungsschlüssel absichern.

Es ist erwähnenswert, dass die Verschlüsselungsfunktion bei Google Drive oder iCloud optional ist und vom Nutzer manuell aktiviert werden muss. Im persönlichen Speicher von WhatsApp ist dieser Prozess jedoch obligatorisch, was das Sicherheitsniveau erheblich erhöht. Wer auf die Verschlüsselung verzichten möchte, muss weiterhin die herkömmlichen Dienste von Google oder Apple nutzen.

Diese Neuerung ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung. Wenn der Speicherplatz in iCloud oder Google Drive erschöpft ist, bietet sich die Möglichkeit, WhatsApp-Chats an einem separaten und sicheren Ort zu speichern. Dies ist besonders hilfreich, um den Telefonspeicher zu schonen und Datenverluste beim Gerätewechsel zu vermeiden.

Die Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklungs- und Testphase. Obwohl WhatsApp noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, wann das verschlüsselte Cloud-Speichersystem für alle Nutzer verfügbar sein wird, wird erwartet, dass es in den kommenden Monaten in aktualisierten Versionen der App erscheint.