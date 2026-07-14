Adrien Rabiot: „Wir haben keinen speziellen Plan für Lamine Yamal“

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Adrien Rabiot: „Wir haben keinen speziellen Plan für Lamine Yamal“

Der französische Nationalspieler Adrien Rabiot äußerte sich vor dem Halbfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Spanien. Der erfahrene Mittelfeldspieler erklärte auf einer Pressekonferenz, dass kein spezieller taktischer Plan entwickelt wurde, um den jungen Star der „La Roja“, Lamine Yamal, zu stoppen. Es wird erwartet, dass dieses Spiel ein neues Kapitel in der intensiven Rivalität zwischen beiden Mannschaften der letzten Jahre aufschlägt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass die Beziehung zwischen Adrien Rabiot und Lamine Yamal seit der Euro 2024 im Fokus der Fußballwelt steht. Damals kritisierte der Franzose das junge Talent und sagte, er müsse „noch mehr leisten“, um das Finale zu erreichen. Yamal antwortete jedoch auf dem Platz mit einem Traumtor gegen Frankreich und warf Les Bleus aus dem Turnier.

Taktische Herangehensweise und Teamspiel

Laut Goal.com schlug Adrien Rabiot diesmal einen vorsichtigeren Ton an. Er betonte, dass die französische Nationalmannschaft nicht den Fehler begehen werde, sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren. Die spanische Nationalmannschaft sei aufgrund ihres Teamspiels und ihrer Variabilität im Angriff gefährlich.

„Es gibt keinen speziellen Plan für Lamine Yamal. Wir bereiten uns auf die gesamte spanische Mannschaft vor, nicht nur auf einen Spieler. Ihre Angreifer, ihre Ballkontrolle und ihre Fähigkeit, Lücken im Strafraum zu finden, sind auf sehr hohem Niveau. Wir müssen bei all dem wachsam sein“, sagte Rabiot.

Im Lager der französischen Nationalmannschaft herrscht derzeit eine optimistische Stimmung. Nach dem schwierigen Weg bis ins Halbfinale hat das Team seine körperliche und mentale Bestform erreicht. Laut Rabiot muss jeder Spieler zwar an seine Stärke glauben, aber dennoch Demut gegenüber dem Gegner bewahren.

Vergangene Kritik und Fazit

Als Journalisten Rabiot an seine Aussagen vor der Euro 2024 erinnerten, reagierte er gelassen. Der Mittelfeldspieler erklärte, er könne sich nicht genau an seine Worte erinnern, aber wenn er es gesagt habe, sei das damals seine Meinung gewesen. Diesmal lege er mehr Wert auf die Aktionen auf dem Platz als auf psychologischen Druck.

Das Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Spanien findet im Stadion von Dallas statt. Dieses Spiel ist nicht nur für das Finalticket von großer Bedeutung, sondern auch als Duell zweier unterschiedlicher Fußballschulen. Der Kampf zwischen der technischen Überlegenheit der Spanier und dem athletischen sowie disziplinierten Spiel Frankreichs wird den Sieger bestimmen.

Zur Information: Lamine Yamal erzielt in dieser Saison hervorragende Ergebnisse für den FC Barcelona und die Nationalmannschaft. Jede seiner Aktionen stellt zweifellos ein ernstes Problem für die gegnerischen Verteidiger dar. Frankreich hingegen setzt auf eine erfahrene Abwehrreihe und schnelle Konter.

FrankreichSpanienLamine YamalAdrien RabiotWeltmeisterschaft
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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