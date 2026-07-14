Unglaubliche Zahlen: Ticketpreis für das WM-Finale 2026 erreicht 11,5 Millionen Dollar!

Während das entscheidende Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 näher rückt, herrscht auf dem Ticketmarkt ein wahrer Wahnsinn. Auf der offiziellen FIFA-Wiederverkaufsplattform hat der Preis für das teuerste Ticket für das Finale ein Rekordniveau von fast 11,5 Millionen Dollar erreicht.

Weitere Details zu diesen astronomischen Preisen, die Fußballfans weltweit schockiert haben, finden Sie im Zamin.uz Bericht.

Kosmische Preise: Das günstigste Ticket kostet 7,4 Tausend Dollar!

ABC News Laut Informationen von wurde das teuerste Ticket auf der offiziellen FIFA-Wiederverkaufsplattform auf genau 11.499.998,85 Dollar geschätzt. Dies wird zweifellos als das teuerste Ticket in der Geschichte des Fußballs in die Geschichte eingehen.

Wenn Sie das Finale im Stadion verfolgen möchten, müssen Sie ein kleines Vermögen ausgeben, nur um ein Ticket für die einfachsten und abgelegensten Plätze zu finden, da das günstigste Ticket im Wiederverkaufssystem bei 7.440,50 Dollar beginnt.

Offizielle FIFA-Angebote und VIP-Pakete

Interessanterweise setzt die FIFA den offiziellen Ticketverkauf immer noch fort. Kürzlich wurden 1.178 Tickets der zweiten Kategorie für das Finale in den freien Verkauf gegeben, von denen jedes für 1.178 Tickets wurden freigegeben und jedes davon 7.380 Dollar angeboten wird.

Für wohlhabende Fans, die das Spiel mit besonderem Komfort und Luxus verfolgen möchten, wurden folgende exklusive Preise festgelegt:

Ticket- und VIP-Paketkategorie Preis (in USD) Offizielles Ticket der Kategorie 2 (auf der FIFA-Website) $7.380 Tickets der Kategorie 1 $19.995 bis $32.970 Trophy Lounge+ VIP-Paket (mit Speisen und Getränken) $32.500 Trophy Lounge VIP-Paket (mit Speisen und Getränken) $34.500

FIFA schweigt: Woher kamen die 'ausverkauften' Tickets?

Das WM-Finale findet am 19. Juli im berühmten MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA, statt.

Die größte Frage in dieser Situation ist das plötzliche Auftauchen neuer Tickets. Zuvor hatte die FIFA auf ihrer offiziellen Website bekannt gegeben, dass alle Tickets für das Finale bereits ausverkauft seien. Die Organisation hat bisher keine offizielle Erklärung dazu abgegeben, wie und aus welchen Quellen vor der Weltmeisterschaft zusätzliche Tickets in den Verkauf gelangen konnten.