Huawei kehrt auf den Weltmarkt zurück: Flaggschiff Pura 90s Pro Max offiziell vorgestellt

Der chinesische Technologieriese Huawei kehrt nach einer langen Pause mit seinem neuen Flaggschiff-Gerät, dem Pura 90s Pro Max, eindrucksvoll auf den globalen Smartphone-Markt zurück. Dieses Modell ist das erste globale Gerät des Unternehmens seit Jahren und verfügt über leistungsstarke technische Spezifikationen, die sich kaum von der für den chinesischen Binnenmarkt bestimmten Version unterscheiden. Laut ixbt.com erhebt das neue Flaggschiff den Anspruch, seine Konkurrenten nicht nur bei der Kamera, sondern auch bei der Akkulaufzeit und der Schutzklasse zu übertreffen. Dies berichtet die Nachricht.

Der Hauptvorteil des Smartphones zeigt sich in seiner Displaytechnologie. Das Gerät ist mit einem 6,9-Zoll-OLED-Bildschirm ausgestattet, der die FHD+-Auflösung unterstützt. Dank der LTPO-Technologie passt sich die Bildwiederholfrequenz dynamisch von 1 bis 120 Hz an, was sowohl für flüssige Bilder als auch für Energieeffizienz sorgt. Zudem bietet die Fähigkeit, 1,07 Milliarden Farben darzustellen, sowie eine Abtastrate von 300 Hz dem Nutzer ein visuelles Erlebnis auf hohem Niveau.

Kamerafunktionen und Künstliche Intelligenz

Das Huawei Pura 90s Pro Max dürfte für Fotobegeisterte ein echter Gewinn sein. Die Hauptkamera des Geräts besteht aus einem 50-Megapixel-Sensor mit einer variablen Blende von f/1.4–f/4.0. Die wichtigste Neuerung ist jedoch der 200-Megapixel-RYYB-Periskopsensor, der erstmals in der Branche eingesetzt wird. Dieses Modul ermöglicht einen 4-fachen optischen und 100-fachen digitalen Zoom. Das optische Stabilisierungssystem CIPA 7.0 garantiert zudem gestochen scharfe Bilder selbst bei maximalem Zoom.

Bei der Bildverarbeitung kommen die speziellen Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (AI) des Unternehmens zum Einsatz. Dies ermöglicht es, Details bei Nachtaufnahmen und schwierigen Lichtverhältnissen zu bewahren. Als dritte Kamera wurde ein 40-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv gewählt. Bei Videoaufnahmen steht eine 20-fache Telezoom-Funktion zur Verfügung, was für Liebhaber der mobilen Videografie großen Komfort bietet.

Leistung und Widerstandsfähigkeit

Im Inneren des Geräts ist ein Kirin 9030s Prozessor verbaut, der für hohe Leistung sorgt. Bei der Autonomie hat Huawei die Nutzer mit einem 6000 mAh Akku überzeugt. Eine solch hohe Kapazität ist bei modernen Flaggschiffen selten. Das Smartphone unterstützt 100W kabelgebundenes und 80W kabelloses Schnellladen. Bemerkenswert ist, dass das 100W-Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist.

Auch bei Sicherheit und Langlebigkeit wurden neue Standards gesetzt. Das Gehäuse des Pura 90s Pro Max ist nach den Standards IP68 und IP69 geschützt. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht nur gegen Untertauchen, sondern auch gegen Hochtemperatur- und Hochdruckwasserstrahlen resistent ist. Diese Eigenschaft macht es zu einem der zuverlässigsten Flaggschiffe für den Einsatz unter extremen Bedingungen.

Derzeit ist das neue Modell über den malaysischen Markt auf die globale Bühne gelangt und wird in Kürze in den Ländern des Nahen Ostens und Europas erwartet. Auch für den Markt in Usbekistan dürfte die Einführung dieses Modells bei Technikbegeisterten auf großes Interesse stoßen, da die Marke Huawei im Land fest etabliert ist. Der Preis in Malaysia liegt bei etwa 1050 Euro, was es zu einem direkten Konkurrenten für Premium-Modelle von iPhone und Samsung macht.