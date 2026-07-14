Lionel Messi gegen England: Nico O'Reilly freut sich auf das Duell gegen die Legende

·25·Sport
Lionel Messi gegen England: Nico O'Reilly freut sich auf das Duell gegen die Legende

Das Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen England und Argentinien steht im Mittelpunkt der Fußballwelt. Diese Begegnung sorgt nicht nur als Aufeinandertreffen zweier Giganten für großes Interesse, sondern auch als Duell zwischen jungen Talenten und erfahrenen Legenden. Insbesondere der junge Mittelfeldspieler von Manchester City, Nico O'Reilly, schätzt die Gelegenheit, auf dem Platz gegen einen der größten Spieler der Fußballgeschichte, Lionel Messi, anzutreten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com betrachtet Nico O'Reilly dieses Spiel als eines der wichtigsten Ereignisse seiner Karriere. Der junge Spieler bezeichnete es als eine "einmalige Chance im Leben", gegen den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner anzutreten. Er betonte, dass Messi trotz der letzten Phase seiner Karriere immer noch der gefährlichste Spieler der Welt sei.

Messi an der Schwelle zu Rekorden

Lionel Messi ist in phänomenaler Form zu diesem Turnier angereist. Der argentinische Kapitän begann den Wettbewerb mit einem Hattrick gegen Algerien. Mit diesem Ergebnis brach er den Rekord von 16 Toren bei Weltmeisterschaften, der von Miroslav Klose gehalten wurde. Derzeit hat der 39-jährige Stürmer allein in diesem Turnier 8 Tore erzielt, womit seine Gesamtzahl an WM-Toren auf 21 gestiegen ist.

Momentan liegt Messi in der Torschützenliste gleichauf mit dem Franzosen Kylian Mbappé. In einem Interview mit BBC Radio 5 Live sagte O'Reilly: "Ich kann dieses Spiel kaum erwarten. Messi ist für mich der beste Spieler, der jemals einen Fußballplatz betreten hat. Es ist eine große Ehre für mich, mich dieser Herausforderung zu stellen."

Ist es ein Fehler, sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren?

Englands Torhüter Jordan Pickford hat seine Teamkollegen zur Vorsicht gemahnt. Er ist der Meinung, dass es die "Three Lions" teuer zu stehen kommen könnte, wenn sie sich nur darauf konzentrieren, Lionel Messi zu stoppen. Argentinien verfügt neben Messi über viele weitere Weltklasse-Stars, die ein Spiel entscheiden können.

"Wir wissen, wie gut Messi ist, aber Argentinien ist auch als geschlossene Mannschaft sehr gefährlich. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, nur einen Spieler zu stoppen. Lionel Scaloni hat weitere talentierte Spieler zur Verfügung. Wir müssen die Stärken und Schwächen des Gegners analysieren und uns an den Gesamtplan halten", fügte Pickford hinzu.

Dieses Halbfinale ist nicht nur für den Einzug ins Finale wichtig, sondern auch im Hinblick auf den Generationswechsel und das Aufschlagen neuer Kapitel in der Fußballgeschichte. Die englischen Fans warten gespannt darauf, wie die jungen Stars ihres Teams der Erfahrung von Messi trotzen werden.

FußballWeltmeisterschaftLionel MessiEnglandArgentinien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Unglaubliche Zahlen: Ticketpreis für das WM-Finale 2026 erreicht 11,5 Millionen Dollar!Unglaubliche Zahlen: Ticketpreis für das WM-Finale 2026 erreicht 11,5 Millionen Dollar!Heute, 15:12Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiertUnerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiertHeute, 14:51Unai Simon will kein Elfmeterschießen: „4:0 ist besser“Unai Simon will kein Elfmeterschießen: „4:0 ist besser“Heute, 14:46Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht FansErling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht FansHeute, 14:34Claude Makelele empfiehlt Real Madrid-Präsidenten den Transfer von Michael OliseClaude Makelele empfiehlt Real Madrid-Präsidenten den Transfer von Michael OliseHeute, 14:10Khiara Keating lehnt Vertrag bei Manchester City ab und wechselt zum FC LiverpoolKhiara Keating lehnt Vertrag bei Manchester City ab und wechselt zum FC LiverpoolHeute, 13:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier