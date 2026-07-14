Lionel Messi gegen England: Nico O'Reilly freut sich auf das Duell gegen die Legende

Das Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen England und Argentinien steht im Mittelpunkt der Fußballwelt. Diese Begegnung sorgt nicht nur als Aufeinandertreffen zweier Giganten für großes Interesse, sondern auch als Duell zwischen jungen Talenten und erfahrenen Legenden. Insbesondere der junge Mittelfeldspieler von Manchester City, Nico O'Reilly, schätzt die Gelegenheit, auf dem Platz gegen einen der größten Spieler der Fußballgeschichte, Lionel Messi, anzutreten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com betrachtet Nico O'Reilly dieses Spiel als eines der wichtigsten Ereignisse seiner Karriere. Der junge Spieler bezeichnete es als eine "einmalige Chance im Leben", gegen den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner anzutreten. Er betonte, dass Messi trotz der letzten Phase seiner Karriere immer noch der gefährlichste Spieler der Welt sei.

Messi an der Schwelle zu Rekorden

Lionel Messi ist in phänomenaler Form zu diesem Turnier angereist. Der argentinische Kapitän begann den Wettbewerb mit einem Hattrick gegen Algerien. Mit diesem Ergebnis brach er den Rekord von 16 Toren bei Weltmeisterschaften, der von Miroslav Klose gehalten wurde. Derzeit hat der 39-jährige Stürmer allein in diesem Turnier 8 Tore erzielt, womit seine Gesamtzahl an WM-Toren auf 21 gestiegen ist.

Momentan liegt Messi in der Torschützenliste gleichauf mit dem Franzosen Kylian Mbappé. In einem Interview mit BBC Radio 5 Live sagte O'Reilly: "Ich kann dieses Spiel kaum erwarten. Messi ist für mich der beste Spieler, der jemals einen Fußballplatz betreten hat. Es ist eine große Ehre für mich, mich dieser Herausforderung zu stellen."

Ist es ein Fehler, sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren?

Englands Torhüter Jordan Pickford hat seine Teamkollegen zur Vorsicht gemahnt. Er ist der Meinung, dass es die "Three Lions" teuer zu stehen kommen könnte, wenn sie sich nur darauf konzentrieren, Lionel Messi zu stoppen. Argentinien verfügt neben Messi über viele weitere Weltklasse-Stars, die ein Spiel entscheiden können.

"Wir wissen, wie gut Messi ist, aber Argentinien ist auch als geschlossene Mannschaft sehr gefährlich. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, nur einen Spieler zu stoppen. Lionel Scaloni hat weitere talentierte Spieler zur Verfügung. Wir müssen die Stärken und Schwächen des Gegners analysieren und uns an den Gesamtplan halten", fügte Pickford hinzu.

Dieses Halbfinale ist nicht nur für den Einzug ins Finale wichtig, sondern auch im Hinblick auf den Generationswechsel und das Aufschlagen neuer Kapitel in der Fußballgeschichte. Die englischen Fans warten gespannt darauf, wie die jungen Stars ihres Teams der Erfahrung von Messi trotzen werden.