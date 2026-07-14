Lucid Motors dementiert Insolvenzgerüchte: Ist die Zukunft des Unternehmens gefährdet

Der US-amerikanische Hersteller von Luxus-Elektroautos Lucid Motors hat Berichte, wonach das Unternehmen kurz vor der Insolvenz stehe und ein Chapter 11-Verfahren (Gläubigerschutz) plane, kategorisch zurückgewiesen. Die Unternehmensführung bezeichnete die verbreiteten Informationen als grundlos und betonte, dass man derzeit über ausreichende Ressourcen verfüge, um die finanzielle Stabilität zu wahren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einem Interview mit TechCrunch bezeichnete Nick Twork, Director of Communications bei Lucid Motors, diese Gerüchte als „absolut falsch“. Seinen Angaben zufolge zeigen die jüngsten Quartalsberichte des Unternehmens, dass genügend Liquidität vorhanden ist, um den operativen Betrieb bis Mitte nächsten Jahres fortzusetzen. Er fügte zudem hinzu, dass kein Sonderausschuss unter dem Vorstand gebildet wurde, um Insolvenzszenarien zu prüfen.

Starke Schwankungen an der Börse

Nach der Verbreitung der Insolvenzgerüchte fiel der Aktienkurs von Lucid im Handel am Dienstag um mehr als 50 Prozent. Laut Bloomberg News ist dies der größte Tagesverlust in der Geschichte des Unternehmens. Obwohl sich der Aktienkurs nach dem offiziellen Dementi leicht auf 4,72 Dollar pro Aktie erholte, bleibt der Gesamtrückgang erheblich.

Gerüchten zufolge soll das Beratungsunternehmen AlixPartners dem Management von Lucid empfohlen haben, entweder Insolvenz anzumelden oder das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Nick Twork bestätigte zwar eine Zusammenarbeit mit AlixPartners, erklärte jedoch, dass diese lediglich an der Optimierung operativer Prozesse arbeiten und das Thema Insolvenz nicht zur Debatte stehe.

Herausforderungen in der Branche und neue Strategie

Obwohl Lucid Motors für seine hochtechnologischen und luxuriösen Elektroautos bekannt ist, hat das Unternehmen Schwierigkeiten, sich am Markt zu behaupten. Im zweiten Quartal dieses Jahres lieferte das Unternehmen 3.953 Fahrzeuge aus, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur ein geringes Wachstum darstellt. Aufgrund der geringen Nachfrage wurden die Produktionsschichten im Werk in Arizona reduziert und in diesem Jahr mehr als 2.000 Mitarbeiter entlassen.

Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf folgende strategische Ziele:

Steigerung der operativen Effizienz und Kostenoptimierung;

Einführung eines kompakteren und vergleichsweise günstigeren neuen Elektro-SUV-Modells bis Ende des Jahres;

Umwandlung des technologischen Vorsprungs in kommerziellen Erfolg;

Anpassung der Produktionspläne an die tatsächliche Marktnachfrage.

Zur Information: AlixPartners hat bereits früher mit Elektroauto-Startups zusammengearbeitet, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren, wie etwa Lordstown Motors und Faraday Future. Diese Kooperationen verliefen jedoch nicht immer erfolgreich. So musste Lordstown Motors letztlich den Betrieb komplett einstellen. Lucid Motors hofft, diesen negativen Trend mit seiner Technologie und seinen Innovationen durchbrechen zu können.