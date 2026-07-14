Verfolgen Sie das Spiel zwischen Frankreich und Spanien live auf unserer Website

Im Halbfinale der Weltmeisterschafts-Play-offs treffen die Nationalmannschaften von Frankreich und Spanien aufeinander. Das Spiel beginnt am 15. Juli um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit. Sie können das Spiel über unseren Live-Ticker auf unserer Website verfolgen.

Das Duell zwischen Frankreich und Spanien gilt als eines der wichtigsten Spiele auf dem Weg ins Finale. Beide Teams werden voraussichtlich in einer 4-2-3-1-Formation antreten. Für Frankreich sind Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise und Bradley Barcola eingeplant.

Spanien wird voraussichtlich mit Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Álex Baena, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo und Mikel Oyarzabal starten.

In unserem Live-Ticker werden die wichtigsten Ereignisse des Spiels übertragen. Informationen zu Toren, gefährlichen Angriffen, gelben Karten, Auswechslungen und Schiedsrichterentscheidungen werden während des Spiels laufend aktualisiert.