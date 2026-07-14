Das von einem der reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, gegründete Unternehmen für künstliche Intelligenz, xAI, sieht sich mit schweren Umweltvorwürfen konfrontiert. Laut Informationen von Reuters stoßen Gasturbinen, die zur Stromversorgung der Rechenzentren (RZ) des Unternehmens installiert wurden, hochgradig schädliche Substanzen in die Umwelt aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Vor allem wird behauptet, dass diese Turbinen ohne die erforderlichen Genehmigungen und illegal installiert wurden. Derzeit sind 59 mobile Gasturbinen in der Anlage in Memphis in Betrieb. Diese Geräte dienen dazu, die für das Training von KI-Modellen erforderliche enorme Rechenleistung kontinuierlich mit Energie zu versorgen.

Schätzungen von Experten zufolge könnten während des einjährigen Betriebs dieser Turbinen 2500 Tonnen Stickoxid, 4000 Tonnen Kohlendioxid und 22 Tonnen Formaldehyd in die Atmosphäre gelangen. Eine solche Menge an giftigen Abgasen stellt nicht nur eine Gefahr für die Natur dar, sondern auch ein ernstes Gesundheitsrisiko für die Anwohner.

Gesundheit der Bevölkerung und rechtliche Konsequenzen

Erschwerend kommt hinzu, dass in dem Gebiet, in dem sich das xAI-Zentrum befindet, hauptsächlich einkommensschwache Menschen leben, die unter chronischen Lungenerkrankungen leiden. Umweltaktivisten und Menschenrechtler werfen Musks Unternehmen soziale Verantwortungslosigkeit und die Verletzung der Rechte der lokalen Bevölkerung vor.

Die NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) hat bereits Klage in diesem Fall eingereicht. In der Klage wird angeführt, dass durch den Betrieb der Turbinen die Stickoxidemissionen in der Region um 111 Prozent, die Luftverschmutzung durch PM2.5-Partikel um 83 Prozent und der Formaldehydgehalt um 88 Prozent gestiegen sind.

Dieser Fall verdeutlicht die negativen Seiten des modernen technologischen Wettlaufs. Unternehmen wie xAI, die nach einer Führungsposition im Bereich KI streben, vernachlässigen beim schnellen Aufbau ihrer Infrastruktur oft Umweltstandards und gesetzliche Anforderungen.

Auch in Usbekistan ist die Frage der Energieeffizienz und ökologischen Sicherheit von Rechenzentren von großer Bedeutung. Dieser Vorfall um Elon Musk unterstreicht erneut, wie wichtig staatliche Aufsicht und öffentliche Begutachtung bei der Umsetzung großer Technologieprojekte sind.

Bisher haben sich Vertreter von xAI nicht offiziell zu diesen Vorwürfen geäußert. Gerichtsverfahren und der Druck von Umweltorganisationen könnten das Unternehmen jedoch dazu zwingen, seine Energiestrategie zu überdenken oder den Betrieb einzustellen.