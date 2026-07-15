Abramovs Team gelingt Comeback: Dinamo besiegt Shurtan

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Abramovs Team gelingt Comeback: Dinamo besiegt Shurtan

Foto: Dinamo PFK

Vor der zweiten Saisonhälfte der Super League setzte das Team von Dinamo Samarkand seine Vorbereitung mit einem Sieg fort. Die Schützlinge von Vadim Abramov besiegten Shurtan in einem Testspiel mit 2:1.

Shurtan ging in Führung

Das Testspiel in Samarkand bot ein interessantes Szenario. Der Club Shurtan aus Guzar eröffnete den Torreigen in der 13. Minute durch einen Treffer von Tursunkulov.

In der ersten Halbzeit versuchte Dinamo, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen, doch bis zur Pause blieb es beim Rückstand.

Dinamo dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel agierte das Team von Vadim Abramov aktiver. In der 47. Minute glich Azizbek Amonov aus.

Kurz vor Spielende erzielte Dinamo den Siegtreffer. In der 87. Minute sicherte Behruzbek Oblokulov den Samarkandern den 2:1-Comeback-Sieg.

Spiel

Ergebnis

Dinamo — Shurtan

2:1

Tore: Azizbek Amonov 47, Behruzbek Oblokulov 87 — Tursunkulov 13.

Abramov testete eine Reihe von Spielern

In diesem Spiel konzentrierte sich das Trainerteam von Dinamo nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch darauf, das Potenzial des Kaders zu prüfen.

Berichten zufolge kamen während des Spiels eine Reihe von Spielern zum Einsatz, darunter auch Testspieler.

Testspiele sind genau deshalb wichtig: Die Trainer prüfen vor Pflichtspielen, wer auf welcher Position nützlich sein kann, welcher Spieler in guter Form ist und welche Optionen auf der Bank bestehen.

Ein wichtiges Signal vor der Super League

Für Dinamo bringt dieser Sieg keine offiziellen drei Punkte. Psychologisch ist er jedoch von großer Bedeutung.

Nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit das Spiel in der zweiten zu drehen, zeigt den Charakter der Mannschaft. Besonders vor der zweiten Hälfte der Super League gibt ein solches Comeback den Spielern zusätzliches Selbstvertrauen.

Einfach gesagt: Auch wenn es ein Testspiel ist, hebt ein Siegtreffer in der 87. Minute die Stimmung in der Kabine erheblich.

Wo muss sich Dinamo verbessern?

Obwohl das Ergebnis positiv war, gibt es für das Trainerteam Punkte zur Analyse.

Zunächst das Gegentor zu Beginn des Spiels. In Pflichtspielen können solche frühen Fehler das Team teuer zu stehen kommen.

Andererseits sind die Chancenverwertung im Angriff und die Aktivität in der zweiten Halbzeit gute Zeichen für Dinamo.

Positiver Aspekt

Punkt, der Aufmerksamkeit erfordert

Comeback in der zweiten Halbzeit

Konzentration zu Spielbeginn

Tore von Amonov und Oblokulov

frühe Defensivfehler

Testen von Probespielern

Stabilität im Kader finden

Vorbereitung vor der zweiten Saisonhälfte geht weiter

Dinamo setzt die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Super League fort. Die kommenden Pflichtspiele werden für die Samarkander sehr wichtig sein, daher liefert jedes Testspiel wertvolle Informationen für das Trainerteam.

Der 2:1-Sieg gegen Shurtan zeigte, dass das Team in der Lage ist, aus schwierigen Situationen herauszukommen.

Die entscheidende Frage ist nun: Kann Dinamo den Geist des Comebacks aus dem Testspiel auch in der zweiten Hälfte der Super League beibehalten?

DinamoShurtanSuper LeagueUsbekischer FußballTestspiel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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