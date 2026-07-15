Sensationelles Projekt in Usbekistan: FC Barcelona plant Eröffnung einer eigenen Akademie

Unerwartete und aufregende Neuigkeiten für usbekische Fußballfans und junge Talente! Einer der berühmtesten und größten Vereine der Welt — der katalanische FC Barcelona in Usbekistan könnte seine offizielle Fußballakademie eröffnen.

Kürzlich fanden unter der Leitung von Sportminister Adham Ikramov sehr wichtige Online-Verhandlungen mit Vertretern des Vereins über die Plattform Zoom statt.

An den Verhandlungen nahm auch die Legende des usbekischen Fußballs, Ravshan Irmatov, erster Vizepräsident des usbekischen Fußballverbandes, teil. Im Namen des katalanischen Klubs nahmen Cesar Martinez, Mitglied des Exekutivteams des FC Barcelona, sowie Albert Mundet, Generaldirektor des Barca Innovation Hub (die wissenschaftliche und Innovationsplattform des Klubs), teil.

Was bringt dieses Projekt unserem Land?

Das Hauptthema des Treffens in Usbekistan war die Möglichkeit, eine offizielle internationale Fußballakademie «Barca Academy» zu gründen. Durch dieses Projekt werden folgende Neuerungen im usbekischen Fußball erwartet:

La Masia-Methodik: Das Training wird auf der Grundlage des berühmten La Masia-Systems durchgeführt, das Stars wie Messi, Xavi, Iniesta und Lamine Yamal hervorgebracht hat.

Moderne Fußballphilosophie: Moderne taktische und methodische Ansätze werden im Jugendfußball eingeführt.

Trainerkompetenzen: Katalanische Spezialisten auf internationalem Niveau werden hinzugezogen, um die Qualifikationen der lokalen Trainer zu verbessern.

Talentsichtung (Scouting): Ein systematisches Auswahlverfahren für die stärksten jungen Spieler wird etabliert.

Wie sieht es bei den Nachbarn aus? Die erste offizielle Barca Academy in Zentralasien nahm 2023 in der Stadt Dschalalabat in der Kirgisischen Republik ihre Arbeit auf. Derzeit arbeiten sie intensiv an der Eröffnung einer zweiten Akademie in Bischkek. Nun ist geplant, diese Erfahrung in Usbekistan ebenfalls anzuwenden.

Am Ende des Treffens einigten sich die Parteien darauf, die Möglichkeiten zur Umsetzung des Projekts in unserem Land gemeinsam eingehend zu prüfen und die nächsten Schritte der Zusammenarbeit festzulegen.