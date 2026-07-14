Drastischer Schritt in der Türkei: Gericht erlässt internationalen Haftbefehl gegen Netanjahu

Angesichts der eskalierenden politischen und militärischen Spannungen im Nahen Osten hat das türkische Justizsystem eine beispiellose und entschlossene Entscheidung gegen die israelische Führung getroffen. Das 11. Hohe Strafgericht in Istanbul hat beschlossen, einen internationalen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu erlassen, da eine internationale Flottille mit humanitärer Hilfe für den Gazastreifen gewaltsam gestoppt wurde.

Zamin.uz präsentiert dieses bedeutende Gerichtsurteil und die aufsehenerregenden Details dahinter.

Zentrum des Konflikts: Der humanitäre Konvoi «Global Sumud Flotilla»

Dieses internationale Gerichtsurteil wurde durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Global Sumud Flotilla (GSF) humanitären Flottille ausgelöst, die versuchte, medizinische und humanitäre Hilfe für die unter Belagerung stehende Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu liefern.

In der von der Istanbuler Staatsanwaltschaft erstellten Anklageschrift werden die Aktionen der israelischen Streitkräfte scharf verurteilt:

Anklageerklärung: Die Aktionen Israels auf hoher See wurden als klarer und grober Verstoß gegen grundlegende Normen des Völkerrechts bewertet.

Fälle von Gewalt: Es wurden Fälle von gewaltsamer Schiffsstoppung, gewaltsamer Festnahme friedlicher Aktivisten und Ärzte, körperlicher Misshandlung und menschenunwürdiger Behandlung dokumentiert.

Im April dieses Jahres erhob die Istanbuler Staatsanwaltschaft Anklage gegen insgesamt 35 Personen wegen der bewaffneten Kaperung der Flottillenschiffe.

Forderung nach lebenslanger Haft und jahrtausendelangen Strafen

Die türkischen Staatsanwälte fordern extrem harte Strafen für jeden der Angeklagten. Insbesondere wurde für jeden von ihnen lebenslange Haft sowie zusätzlich 1.102 Jahre und 9 Monate bis zu 4.596 Jahre Freiheitsstrafe gefordert.

Der vom Istanbuler Gericht erlassene internationale Haftbefehl wirft den Angeklagten folgende schwere Verbrechen vor:

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord; Illegale Freiheitsberaubung; Vorsätzliche schwere Körperverletzung und Folter; Raub und Sachbeschädigung; Illegale Aneignung von Transportmitteln.

Nicht nur Netanjahu auf der Liste: Wer ist noch betroffen?

In diesem Strafverfahren wird nicht nur der israelische Premierminister, sondern fast die gesamte militärisch-politische Elite des Staates beschuldigt. Zu den Personen, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, gehören:

Benjamin Netanjahu — Premierminister von Israel;

Israel Katz — Verteidigungsminister;

Joaw Galant — Ehemaliger Verteidigungsminister;

Itamar Ben-Gvir — Minister für nationale Sicherheit;

Eyal Zamir — Generaldirektor des Verteidigungsministeriums und andere hochrangige Militärs.

Israelische Beamte halten diese Anschuldigungen für völlig unbegründet und weisen sie entschieden zurück. Dennoch wird erwartet, dass die Entscheidung des Istanbuler Gerichts ein ernstes Hindernis für die internationale Bewegungsfreiheit und die diplomatischen Beziehungen der israelischen Führung darstellen wird.