Der italienische Fußball steckt in einer der tiefsten Krisen seiner Geschichte. Dass der viermalige Weltmeister drei Weltmeisterschaften in Folge (2018, 2022 und 2026) verpasst hat, zeigt, dass grundlegende Reformen im Land notwendig sind. Laut Goal.com zieht der italienische Fußballverband (FIGC) einen unerwarteten Kandidaten in Betracht, um diese Situation zu korrigieren: den legendären Andrea Pirlo. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Andrea Pirlo, der derzeit den Verein United FC in Dubai trainiert und sein Team in die erste Liga geführt hat, wird von Paolo Maldini und Leonardo aktiv unterstützt. Maldini, der mit dem AC Mailand zweimal die Champions League gewann, ist überzeugt, dass sein ehemaliger Teamkollege in der Lage ist, das nationale System neu aufzubauen. Diese Wahl könnte den Beginn einer neuen Ära für den italienischen Fußball markieren.

Aufeinandertreffen von Erfahrung und neuem Ansatz

Laut La Gazzetta dello Sport stehen neben Andrea Pirlo auch erfahrene Fachleute wie Antonio Conte und Roberto Mancini auf der Trainerliste. Während Antonio Conte in der Lage ist, die taktische Disziplin schnell wiederherzustellen, verfügt Roberto Mancini über die Erfahrung des Sieges bei der Europameisterschaft 2021. Der Verband möchte sich diesmal jedoch nicht nur auf Ergebnisse, sondern auf ein langfristiges Projekt konzentrieren.

Zudem äußerte sich FIGC-Präsident Giovanni Malagò zur Kandidatur des ehemaligen Manchester City-Trainers Pep Guardiola. Laut Malagò wäre die Verpflichtung eines Spezialisten wie Pep Guardiola ein großes Ereignis, doch das Gleichgewicht zwischen finanziellen Möglichkeiten und Anforderungen müsse berücksichtigt werden. Eine endgültige Entscheidung wird in Absprache mit Paolo Maldini und Leonardo getroffen.

Das Verpassen der Weltmeisterschaft 2026, insbesondere zu einer Zeit, in der die Teilnehmerzahl auf 48 gestiegen ist, wird für die italienische Nationalmannschaft als echte Schande angesehen. Daher wird der neue Trainer die Aufgabe haben, eine würdige Mannschaft für die Weltmeisterschaft 2030 zu formen. Pirlos Kandidatur wird derzeit als der attraktivste und innovativste Weg angesehen.

In den kommenden Tagen wird die FIGC-Führung gemeinsam mit Maldini und Leonardo die Profile der Kandidaten eingehend analysieren. Wie Malagò betonte, hat sich die Methodik der Entscheidungsfindung diesmal grundlegend geändert und basiert auf einem kollektiven Ansatz. Die Ernennung eines jungen und modern denkenden Trainers wie Andrea Pirlo soll die Stagnation im italienischen Fußball beenden.